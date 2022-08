Inflation : Le prix du “Kit Fare Tropical” de l'OPH augmente de 60%

Tahiti, le 11 août 2022 – Depuis le mois de juin dernier, les prix des différents “kits Fare Tropical” vendus par l'OPH ont subi une hausse moyenne de 60%. Une très forte augmentation due à l’actuel contexte inflationniste alors que les précédents prix de vente avaient été fixés fin 2020.



Outre la vente de logements sociaux en habitat dispersé destinés à des ménages qui disposent déjà d'un terrain, l'Office Polynésien de l'habitat (OPH) commercialise, depuis 2011, des fare en bois se déclinant du T3 au T5. Des habitations vendues en kit de matériaux, la construction étant à la charge du client. Au mois de juin dernier, les prix de ces “kits Fare tropicaux” ont subi une très forte hausse. Le kit T3, qui était affiché à 5,2 millions de Fcfp est désormais vendu 8,6 millions. Le T4 est quant à lui passé de 6,5 à 10,3 millions de Fcfp. Enfin, le T5 est aujourd’hui vendu 10,6 millions de Fcfp contre 6,7 millions de Fcfp avant juin. Soit une augmentation moyenne de 60%.



Tel que l'explique le directeur commercial de Kit Fare Tropical, Charles Nordhoff, cette augmentation massive des prix des fare est à remettre dans un “contexte particulier” : “Les prix affichés jusqu'au mois de juin étaient des prix qui étaient établis sur la base d'accords commerciaux passés il y a quasiment 18 mois avec différents négociants de la place avec lesquels nous avions des accords commerciaux. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui nous permet justement de faire cette activité commerciale mais nous sommes tout de même régis par des règles et nous sommes obligés de mettre en concurrence, de faire des appels d'offres, de signer des contrats.”

Réalité économique En décembre 2021, la filiale a établi une nouvelle mise en concurrence : “Les fournisseurs ont sourcé dans le contexte économique de 2020 qui n'était pas le même que celui de 2021 et encore moins que celui de 2022. Or, l'inflation que l'on connaît actuellement n'était pas prévisible dans le dernier trimestre de 2020. Nous avions donc eu des prix qui étaient très compétitifs par rapport à l'ambition du programme. Après, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'on signe des contrats avec des négociants, ils sont dans l'obligation maintenir l'équilibre et les prix. C'est ce qui nous a permis d'afficher des prix aussi compétitifs sur ces 18 mois. Sauf qu'aujourd'hui, à l'issue de ces contrats, nous avons remis en concurrence et le marché a évolué : le prix du bois a doublé ; le prix de la tôle a augmenté de 240% et celui de l'acier de 200%.”



Selon Charles Nordhoff, la filiale de l'OPH aurait eu la possibilité règlementaire de maintenir ces offres mais elle se serait retrouvé “dans une situation où le vendeur vendrait à perte”. “On ne pouvait pas accepter de couler une société qui fait venir des produits alors qu'elle subit de plein fouet l'augmentation du fret, du dollar et du coût de la matière au départ. Tout cela a généré une forte hausse du prix de revient. Ce n'est donc pas un effet d'aubaine ou une opportunité. C'est une réalité économique. Les prix ont fortement augmenté et nous sommes obligés de nous caler sur la réalité du marché telle qu'elle est aujourd'hui.”



Pas de répercussions sur les logements sociaux



L'inflation –qui touche de nombreux secteurs dépendants du fret et des matières premières– est si grande que Fare Kit Tropical n'est pas sûre de pouvoir maintenir ses nouveaux prix. À l'avenir, la filiale pense donc à “développer de nouveaux produits pour réduire les coûts”, précise Charles Nordhoff : “Nous allons monter un premier prototype dans moins d'un mois. Nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions pour faire des habitations plus abordables peut-être moins couteuses, moins grandes mais avec des prix plus intéressants.”



Contacté, le directeur de l'OPH, Moana Blanchard déplore, lui aussi, “une inflation que connaît tout le pays et qui échappe à notre contrôle”. Il assure cependant qu'il est “très clair” que cette inflation n'aura pas de répercussions sur les logements sociaux. “Nous ferons appel aux subventions ou nous ferons moins de quantités pour le même prix.”

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 11 Août 2022 à 19:25 | Lu 930 fois