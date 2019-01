Indonésie: une compagnie aérienne offre de la musique live en plein vol

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 09/01/2019 - La compagnie nationale indonésienne Garuda a commencé à tester des concerts acoustiques en plein vol, un argument marketing destiné à séduire de nouveaux clients.



Sur certaines liaisons en Indonésie, les passagers peuvent assister à ces concerts à 10.000 mètres d'altitude ciblant plus particulièrement les millenials "qui veulent une expérience aérienne différente", a expliqué à l'AFP le porte-parole de la compagnie Ikhsan Rosan.

La compagnie a organisé son premier concert aérien mercredi avec deux musiciens qui se sont produits dans un vol reliant la capitale indonésienne, Jakarta, à l'île de Bali.

Les concerts sont prévus pour durer de 10 à 15 minutes et doivent aider à promouvoir de nouveaux talents, a expliqué le responsable de Garuda.

Si ce peut être pour certains une expérience inoubliable, d'autres passagers pourraient toutefois se montrer réticents.

En 2017, l'organisation par la compagnie aérienne américaine Southwest de concerts en vol avait débouché sur un bilan mitigé : certains passagers ont dit préférer ne pas être dérangé en plein vol et vouloir en profiter pour dormir ou lire.

L'Indonésie, un archipel de quelque 17.000 îles, est l'un des marchés du transport aérien qui connaît l'expansion la plus rapide, mais les inquiétudes sur sa sécurité ont été relancées après le crash d'un appareil de la compagnie Lion Air en octobre qui a fait 189 morts.

Garuda a assuré avoir pris toutes les précautions pour que les concerts ne représentent pas de risques et avoir formé les équipages.

"En cas de turbulence, le chanteur sera invité à s'asseoir", a souligné Ikhsan Rosan.