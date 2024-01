Indonésie: quatre morts et 22 blessés dans une collision entre deux trains

Bandung, Indonésie | AFP | vendredi 04/01/2024 - Quatre personnes ont été tuées et au moins 22 autres blessées dans une collision entre deux trains vendredi en Indonésie, sur la grande île de Java, selon un nouveau bilan de sources officielles.



L'accident s'est produit à 06H03 locales (23H03 GMT jeudi) sur une voie ferrée bordée de rizières, près de la ville de Cicalengka, non loin de Bandung, dans la province de Java occidental, a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Ibrahim Tompo.



L'accident a fait quatre morts, tous employés sur le train, à savoir "le conducteur, un assistant, un steward et un agent de sécurité", a indiqué un porte-parole de la société de transport ferroviaire PT KAI.



La collision s'est produite entre un train local et le train Turangga, une ligne ferroviaire qui relie Surabaya, dans l'est de Java, à la ville de Bandung.



Le Turangga transportait 287 passagers tandis que 191 personnes se trouvaient à bord du train de banlieue, a précisé Ayep Hanepi, porte-parole de PT KAI.



Le nombre de blessés varie selon les sources: la police a fait état de 37 blessés tandis que la compagnie de train en a évoqué 22.



Tous les passagers ont été évacués et les blessés ont été transportés vers un hôpital local, a indiqué M. Tompo.



Mais il a ajouté que les opérations de secours se poursuivaient pour dégagar le corps de l'un des employés morts dans l'accident.



Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Le ministère des Trasports a dépêché sur place des équipes pour aider aux évacuations et procéder à une enquête, a indiqué Adita Irawati, porte-parole du ministère.



Les accidents de transport ne sont pas rares en Indonésie, vaste archipel où les autobus, les trains et même les avions sont souvent vétustes et mal entretenus.



En novembre dernier, au moins onze personnes avaient été tuées dans une collision entre un train et un minibus à un passage à niveau dans l'est de l'île de Java,



En 2015, une collision entre un train de banlieue et un minibus sur un passage à niveau avait fait 16 morts à Jakarta.

