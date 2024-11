Indonésie: nuage de cendres de près de 8 kilomètres dans une nouvelle éruption du volcan Laki-Laki

East Flores, Indonésie | AFP | jeudi 06/11/2024 - Un volcan dans l'est de l'Indonésie est de nouveau entré en éruption jeudi, projetant une immense colonne de cendres dans le ciel, deux jour après avoir craché des roches enflammées sur des villages voisins, faisant neuf morts.



L'agence de volcanologie du pays a signalé sept éruptions jeudi, projetant des cendres sur une hauteur de près de 8 kilomètres dans le ciel, selon un poste d'observation.



Le niveau d'alerte a été relevé au niveau le plus élevé par les autorités, mais aucun dommage n'a été signalé dan l'immédiat dans les villages voisins à la suite des nouvelles éruptions de jeudi.



Des habitants et des écoliers ont fui leurs maisons, selon un journaliste de l'AFP, avaient également été aperçus.



Lewotobi Laki-Laki, un volcan haut de 1.703 mètres situé sur l'île touristique de Flores, a craché dans la nuit de lundi à mardi des roches enflammées sur des zones habitées, qui ont incendié des maisons en bois.



Initialement, les autorités avaient fait état de dix morts avant de revoir ce bilan à la baisse. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées.



Il est à nouveau entré en éruption mardi, projetant des cendres à un kilomètre dans le ciel



Les autorités locales ont établi un périmètre de sécurité d'un rayon de sept kilomètres autour du cratère et ont demandé aux habitants et aux touristes de ne pas s'approcher.



Plus de 10.000 personnes ont été affectées par ces éruptions, selon les autorités.



Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est jumelé avec un volcan plus calme nommé d'après le mot indonésien signifiant "femme".



Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".