Indonésie: nouvelle éruption du volcan Ruang

Indonésie | AFP | vendredi 19/04/2024 - Un volcan isolé, situé dans le nord de l'Indonésie, est à nouveau entré en éruption vendredi, a constaté un journaliste de l'AFP, quelques jours après des éruptions qui ont contraint à l'évacution de plusieurs milliers d'habitants d'une île voisine du cratère.



L'agence de volcanologie de l'archipel a confirmé que l'éruption s'était produite à 17H06 (09H21 GMT) et avait envoyé un panache de fumée à 400 mètres.



Bien que les autorités aient déclaré que le Ruang avait commencé à se calmer vendredi, elles avaient maintenu le plus haut niveau d'alerte (4 sur 4), synonyme de haute activité volcanique.



Une zone d'exclusion de six kilomètres a été délimitée autour du volcan. Des tsunamis sont toujours possibles en cas d'effondrement des roches du volcan dans la mer.



En 2018, une violente éruption de l'Anak Krakatoa, situé entre les îles principales de Java et Sumatra, avait provoqué l'éboulement de pans entiers du cratère dans l'océan et engendré un tsunami responsable de plus de 400 morts et des milliers de blessés.



L'Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-Est, se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'importante activité volcanique.