Indonésie: nouvelle éruption du volcan Ibu, des cendres à 6 km de haut

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 26/05/2024 -Le volcan Ibu, situé dans l'est de l'Indonésie, très actif depuis le début de l'année, est de nouveau entré en éruption lundi, projetant une colonne de cendres à 6 km au-dessus du sommet, selon les autorités.



Cette nouvelle éruption du mont Ibu, situé sur l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, s'est produite lundi à 03h30 heure locale (18h30 GMT dimanche) et a projeté du sable sur les zones environnantes.



Entré en éruption au moins 95 fois depuis le début de l'année, le volcan est actuellement au niveau d'alerte le plus élevé du système indonésien qui en compte quatre. Les autorités avaient relevé le niveau d'alerte au maximum à la mi-mai.



"Une colonne de cendres a été observée, de couleur grise avec une intensité épaisse, dérivant vers l'ouest", a indiqué le directeur de l'Agence nationale de volcanologie et géologie, Muhammad Wafid, dans un communiqué.



"Des grondements ont été entendus jusqu'au poste (de surveillance)", a-t-il ajouté.



La population est appelée à ne pas pénétrer dans une zone d'exclusion comprise entre quatre et sept kilomètres autour du cratère du volcan.



L'Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21.000 éruptions enregistrées l'année dernière.



Selon des chiffres officiels datant de 2022, plus de 700.000 personnes vivent sur l’île d’Halmahera.



Le 17 mai, des centaines de personnes vivant près du volcan Ibu ont été évacuées à titre préventif après une nouvelle éruption qui avait conduit les autorités à relever le niveau d'alerte à son seuil maximum.



L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".



Le mois dernier, le volcan Ruang, dans le nord de la province des Célèbes est entré en éruption plus d'une demi-douzaine de fois, forçant des milliers d'habitants des îles voisines à évacuer.



L’ensemble des quelque 800 habitants de l’île de Ruang seront eux relocalisés définitivement.