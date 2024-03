Indonésie: naufrage d'un bateau transportant des Rohingyas

Meulaboh, Indonésie | AFP | mercredi 20/03/2024 - Un bateau transportant plus d'une centaine de réfugiés rohingyas, selon des rescapés ainsi qu'une seconde embarcation sur laquelle ils avaient ensuite trouvé refuge ont chaviré mercredi au large de l'Indonésie, ont rapporté des pêcheurs locaux.



Six personnes ont été secourues tandis que des réfugiés, dont le nombre est inconnu, ont été emportés par de forts courants, selon la même source.



Selon des survivants cités par Pawang Amiruddin, secrétaire général de la communauté de pêcheurs de la région, "environ 150 personnes se trouvaient à bord du bateau... mais nous n'en sommes pas sûrs".



Toujours selon ces survivants qui ont été ramenés à terre, les réfugiés rohingyas originaires de Birmanie entendaient rejoindre la Thaïlande mais ont finalement mis le cap sur Aceh après été repoussés par la Thaïlande, a encore indiqué à l'AFP M. Amiruddin, joint par téléphone.



Depuis novembre, des centaines de membres de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie ont fui leurs camps au Bangladesh pour gagner par la mer la province d'Aceh, à l'extrémité occidentale de l'Indonésie, sur des embarcations de fortune.



"Des pêcheurs de l'ouest d'Aceh nous ont rapporté qu'un bateau transportant des réfugiés rohingyas a chaviré au large de Meulaboh", a indiqué à l'AFP Nanda Ferdiansyah, autre responsable de la communauté de pêcheurs de cette région.



"Un pêcheur a vu ce matin à 8h00 un bateau couler avec des Rohingyas à bord", a-t-il ajouté, sans en préciser le nombre.



"Dès que le bateau du pêcheur s'est approché d'eux, ils sont tous montés à bord (...) Le bateau du pêcheur a ensuite également coulé à cause de la surcharge", a-t-il encore indiqué.



Le bateau a chaviré au large de la plage de Kuala Bubon, à l'ouest d'Aceh, a indiqué M. Amiruddin dans un communiqué, précisant que "jusqu'à présent, six personnes ont été secourues par le pêcheur local, quatre femmes et deux hommes"..



Le bateau transportant les Rohingyas a chaviré à environ 16 milles nautiques (30 km) des côtes, selon l'agence locale de secours.



L'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué être "profondément préoccupée" affirmant que "des dizaines de réfugiés rohingyas" avaient désespérément besoin d'être secourus, mais n'a pas pu confirmer leur nombre exact.



"Nous espérons que les recherches et les secours pourront être effectués et que les réfugiés pourront être ramenés à terre le plus rapidement possible. Il s'agit d'une urgence", a déclaré le HCR dans un communiqué.



Un navire de recherche a quitté la capitale provinciale Banda Aceh mercredi soir et doit atteindre la zone jeudi vers 0h45 (17h45 GMT), a indiué l'agence locale de recherche et sauvetage.



Sollicités par l'AFP, ni la police locale, ni les autorités régionales n'ont répondu dans l'immédiat.



Des milliers de Rohingyas risquent chaque année leur vie dans des voyages en mer périlleux et coûteux pour tenter de gagner l'Indonésie ou la Malaisie.



Depuis la mi-novembre, plus de 1.700 d'entre eux sont arrivés en Indonésie, le plus important mouvement de migration de Rohingyas vers l'archipel depuis 2015, selon les Nations unies.