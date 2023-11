Indonésie: naissance d'un rhinocéros de Sumatra, espèce menacée d'extinction

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 26/11/2023 - Un rhinocéros de Sumatra vient de voir le jour dans une réserve de l'ouest de l'Indonésie, dans le cadre d'un programme visant à sauver une espèce dont il reste moins de 80 individus, ont annoncé lundi les autorités.



Une femelle dénommée Delilah a donné naissance ce week-end à un rhinocéros mâle, au sein du Parc national Way Kambas à Sumatra. L'animal, dont le père se nomme Harapan, pesait 25 kilos à la naissance. Plus petit de tous les rhinocéros, le rhinocéros de Sumatra peut atteindre un poids d'1,5 tonne à l'âge adulte.



Il s'agit de la cinquième naissance dans le cadre de ce programme, a indiqué Siti Nurbaya Bakar, ministre de l'Environnement et de la Forêt. Une autre naissance était intervenue en septembre.



Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime qu'il reste moins de 80 rhinocéros de Sumatra dans le monde, vivant principalement sur l'île indonésienne de Sumatra et à Bornéo, île que se partagent l'Indonésie, la Malaisie et le sultanat de Brunei.



"C'est la deuxième naissance d'un rhinocéros de Sumatra en 2023. Cela renforce encore l'engagement du gouvernement en faveur de la conservation des rhinocéros en Indonésie", a déclaré la ministre.



De multiples menaces ont amené le rhinocéros de Sumatra au bord de l'extinction, notamment le braconnage et le changement climatique.



L'Indonésie tente aussi de sauver une autre espèce en grand danger, le rhinocéros de Java dont il ne subsiste que 80 spécimens.