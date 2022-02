Indonésie: les sauveteurs à la recherche de disparus après un séisme meurtrier

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 25/02/2022 - Le travail des secouristes se poursuivait samedi pour retrouver six victimes disparues après le séisme de magnitude 6,2 qui a secoué vendredi le nord de l'île de Sumatra en Indonésie, faisant huit morts et des dizaines de blessés, ont annoncé les autorités.



"Les recherches se poursuivent pour retrouver six personnes qui, selon nos (informations), ont été ensevelies par un glissement de terrain", a déclaré Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), dans un communiqué samedi.



Selon la BNPB, au moins 6.000 personnes dans la province de Sumatra occidentale et dans la ville de Pasaman étaient en train d'évacuer les lieux samedi matin. Au moins 86 personnes sont blessées.



Le tremblement de terre s'est produit à 01H35 GMT vendredi à une profondeur de 12 kilomètres, à 70 kilomètres de la ville de Bukittingi (Sumatra occidentale), a précisé l'Institut sismologique américain (USGS).



Le tremblement de terre s'est produit quelques minutes après un séisme plus léger, qui a poussé les habitants apeurés à évacuer leurs maisons.



Le séisme a également endommagé près de 1.000 maisons et installations publiques, notamment des mosquées, des écoles et des banques. L'administration de Sumatra occidentale a déclaré l'état d'urgence pour les deux prochaines semaines.



Les victimes ont urgemment besoin de "tentes, de nourriture (...) d'eau potable", a prévenu M. Muhari.



Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, mais la secousse a été ressentie dans les provinces voisines de Riau et de Sumatra Nord, et jusqu'en Malaisie et à Singapour.



L'Indonésie est régulièrement frappée par des tremblements de terre du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent.



L'archipel demeure marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra, qui avait provoqué un gigantesque tsunami et entraîné la mort de 220.000 personnes dans toute la région, dont environ 170.000 pour la seule Indonésie.