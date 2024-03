Indonésie: le ministre de la Défense Prabowo Subianto remporte l'élection présidentielle

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 20/03/2024 - L'actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto, qui avait revendiqué la victoire le jour du scrutin le 14 février, a remporté l'élection présidentielle en Indonésie dès le 1er tour, a annoncé mercredi la commission électorale.



L'ancien général âgé de 72 ans, qui caracolait en tête des sondages depuis des mois, l'a emporté avec une confortable majorité de 58,6% des suffrages face à ses deux rivaux Anies Baswedan (24,9%), ex-gouverneur de Jakarta et Ganjar Pranowo (16%), ancien gouverneur de Java Centre qui ont d'ores et déjà annoncé vouloir contester le résultat.



Au total, 96 millions d'électeurs se sont prononcés en faveur du ministre de la Défense, contre 41 millions à son plus proche rival Anies Baswedan.



Plus de 164 millions d'Indonésiens se sont rendus aux urnes sur 204 millions d'inscrits, soit un taux de participation d'environ 80%, contre près de 82% en 2019.



Prabowo Subianto, au passé militaire controversé, succédera en octobre à Joko Widodo, surnommé Jokowi, à la tête de la première économie d'Asie du Sud-Est. Il aura pour vice-président Gibran Rakabuming Raka, fils du président sortant.



Dès le soir du vote le 14 février, Prabowo Subianto, qui se présentait pour la 3e fois à la présidence après ses échecs de 2015 et 2019, avait revendiqué une "victoire pour tous les Indonésiens" sur la base des premières projections.



L'ex-militaire devenu homme d'affaires a largement bénéficié de la présence à ses côtés de Gibran Rakabuming Raka, fils aîné de "Jokowi".



Selon les experts, Prabowo Subianto a fédéré les électeurs sur une rhétorique nationaliste et populiste, s'engageant à poursuivre la politique de Jokowi.



Ses deux rivaux disposent de trois jours pour saisir la Cour constitutionnelle afin de contester le résultat en arguant d'éventuelles fraudes ou irrégularités.



Peu après l'élection, le camp de Ganjar Pranowo avait très vite dénoncé des fraudes "structurées, systématiques et massives", sans fournir de preuves.



Selon l'équipe de juristes de futur président, le résultat a peu de chances d'être remis en cause en raison du très important écart de voix entre Prabowo Subianto et ses deux rivaux, ont rapporté les médias locaux.



Passé controversé



A l'époque chef des forces spéciales, Prabowo Subianto a été accusé par des ONG et par ses anciens responsables d'avoir ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 1990, vers la fin du régime de Suharto. Il a rejeté ces accusations et n'a jamais été poursuivi.



L'ex-militaire a longtemps été privé de visa par les Etats-Unis et l'Australie pour ces allégations.



Mais grâce à une large présence sur les réseaux sociaux, l'homme a adouci son image auprès des jeunes Indonésiens qui ignorent souvent les accusations portées contre lui et apprécient son engagement à poursuivre la politique du très populaire Jokowi.



Le secrétaire d'État américain Antony Blinken n'a pas tardé à féliciter Prabowo Subianto, affirmant que Washington était "impatient de collaborer étroitement" avec l'ex-général.



Avant même l'annonce officielle de son élection, les dirigeants du monde entier avaient déjà commencé à féliciter Prabowo Subianto, notamment les Premiers ministres britannique, néerlandais, malaisien et australien.



Le président français Emmanuel Macron l'avait aussi félicité dès le 9 mars pour "le remarquable résultat à l'élection".



Des groupes de défense des droits ont exprimé de leur côté leur inquiétude quant au risque de voir Prabowo Subianto revenir sur des libertés démocratiques durement acquises, mais les électeurs ont largement ignoré les allégations sur son passé ou n'étaient simplement pas au courant.



"Je vois l'avenir de la démocratie s'assombrir quand Prabowo" prendra le pouvoir, a déclaré Hurriyah, directeur du Centre d'études politiques de l'Université d'Indonésie à Jakarta.



Des questions ont également été soulevées sur les conditions dans lesquelles Gibran a pu se porter candidat à la vice-présidence et sur l'influence, voire les interférences de Jokowi dans le vote.



Légalement trop jeune, Gibran n'a pu se présenter qu'à la suite d'une décision controversée de la Cour constitutionnelle, adoptée grâce au vote décisif du président de la cour, Anwar Usman, beau-frère de Joko Widodo.



Mais Prabowo et son entourage, tout comme Jokowi, ont rejeté toutes les accusations d'irrégularité.