Indonésie: huit morts dans une avalanche sur un flanc de volcan

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 18/12/2017 - Huit mineurs ont péri et au moins trois sont portés disparus à la suite d'une avalanche de sable et de pierres sur un flanc de volcan lundi sur l'île de Java, a indiqué un responsable indonésien.



L'avalanche au mont Merapi, qui culmine à 2.900 mètres d'altitude, "s'est produite soudainement et a immédiatement enseveli les mineurs", a déclaré le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho.

Il ne pleuvait pas au moment du drame, mais l'inclinaison quasi verticale du mont le rend propice à des glissements, a précisé M. Nugroho.

Huit autre mineurs ont été blessés dans l'accident et transportés à l'hôpital, tandis que des secouristes, parmi lesquels des habitants du secteur, tentent de retrouver des survivants, selon la même source.

Le mont Merapi, un volcan actif près de la ville de Yogyakarta, est un site d'exploitation minière illégale. Le sable volcanique de haute qualité est utilisé pour fabriquer du ciment.

Les autorités ont récemment réitéré leurs mises en garde contre l'exploitation minière sur ce site en raison de ses pentes abruptes et des fortes pluies ces dernières semaines.

Les glissements de terrain ne sont pas rares dans l'archipel d'Asie du Sud-Est au climat tropical, propice aux pluies torrentielles et aux catastrophes naturelles.

En novembre, au moins 11 personnes avaient péri dans des inondations et glissements de terrain dans le district de Pacitan, dans l'est de Java.