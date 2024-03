Indonésie: deux morts, une vingtaine de disparus dans un naufrage, 11 rescapés après trois jours de dérive

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 12/03/2024 - Des recherches sont menées mercredi au large de l'Indonésie pour retrouver une vingtaine de pêcheurs portés disparus après le naufrage de leur bateau, qui a fait deux morts, alors que 11 marins ont survécu après avoir dérivé trois jours, ont indiqué des responsables.



Deux des membres d'équipage ont été découverts morts, sur des îles distinctes.



Parti le 3 mars d'un port au nord de la capitale Jakarta, le bateau s'est retourné samedi au large des îles Selayar, dans la province des Célèbes.



Onze membres d'équipage ont été retrouvés échoués mais vivants sur deux atolls après avoir survécu en mer pendant trois jours.



"Ils ont flotté pendant trois jours et ont été emportés par le courant jusqu'aux îles Selayar", a indiqué à l'AFP un responsable du gouvernement local, Andi Caco Amras.



Les rescapés ont survécu grâce à leur gilet de sauvetage et en s'accrochant à la coque de leur bateau qui s'était retourné.



Selon M. Amras, 35 personnes se trouvaient à bord du bateau, dont 22 portées disparues. L'agence de secours fait de son côté état de 37 personnes à bord et 24 disparus.



Les marins survivants ont été repérés par des pêcheurs locaux qui ont alerté les autorités, a indiqué l'agence de presse officielle Antara.



Le bateau de pêche a chaviré en raison du mauvais temps alors que la saison des pluies se poursuit en Indonésie, selon l'agence locale de recherche et de sauvetage.



L'embarcation faisait route vers l'île de Lombok, dans la province de Nusa Tenggara occidentale.



Une équipe conjointe de la Marine et de volontaires "partie (...) ce matin (mercredi, ndlr), va mener une opération de recherche et de sauvetage", a indiqué Andi Raswan, responsable local des opérations de recherche et de sauvetage.



Les autorités ont été informées de l'accident mardi matin et ont indiqué que le mauvais temps avait retardé les opérations de secours.



Les accidents maritimes sont fréquents dans cet archipel d'Asie du sud-est composé d'environ 17.000 îles, où les normes de sécurité en matière de navigation sont insuffisantes.



En 2018, plus de 150 personnes avaient péri dans le naufrage d'un ferry dans l'un des lacs les plus profonds du monde, sur l'île de Sumatra.