Indonésie: des villageois évacués après une nouvelle éruption du Marapi

Padang, Indonésie | AFP | dimanche 14/01/2024 - Le mont Marapi, un volcan situé sur l'île indonésienne de Sumatra, est de nouveau entré en éruption dimanche matin, crachant des cendres volcaniques qui ont recouvert les villages voisins alors que plus de 150 personnes ont déjà évacué, ont indiqué les autorités.



Très actif depuis plusieurs semaines, le volcan est de nouveau entré en éruption dimanche à 06h21, heure locale (11h21 GMT), envoyant d'épaisses cendres volcaniques à 1.300 mètres au-dessus du cratère.



Le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) a prévenu les habitants vivant "près de la vallée ou des berges de la rivière, en dessous du mont Marapi" des risques d'inondations en raison des coulées de lave possibles dans le lit de la rivière et ce en pleine saison des pluies.



Mardi, le seuil d'alerte avait été relevé au niveau 3 concernant le volcan où le mois dernier, 23 randonneurs avaient été tués à la suite d'une éruption. Une 24e victime était décédée quelques semaines plus tard à l'hôpital.



Un périmètre d'exclusion de 4,5 km autour du cratère du volcan avait également été instauré mardi, conduisant 158 habitants à évacuer la zone vendredi. Mais ces habitants sont autorisés à revenir chez eux durant la journée pour s'occuper de leur bétail, a indiqué à l'AFP Bamban Warsito, un responsable local.



Les autorités locales ont également préparé des postes de santé et distribué gratuitement à la population des masques pour aider à éviter les infections respiratoires dues aux cendres volcaniques.



L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une importante activité volcanique et sismique. Le pays compte près de 130 volcans actifs.



Mercredi, l'état d'alerte le plus élevé a été décrété pour un autre volcan, le Lewotobi Laki-Laki, situé sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, après une nouvelle éruption.