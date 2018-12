Indonésie: des centaines de militants papous et une Australienne arrêtés

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 02/12/2018 - Plusieurs centaines de militants en faveur de l'indépendance de la Papouasie, province de l'est de l'Indonésie, et une Australienne ont été arrêtés à travers le pays pendant le week-end, ont indiqué lundi la police et des organisations de protection des droits de l'Homme.



Quelque 233 militants dont l'Australienne Ronda Amy Harman, ont notamment été appréhendés samedi soir à Surabaya, la deuxième ville d'Indonésie, a confirmé à l'AFP le porte-parole de la police de l'est de Java Frans Barung Mangera.

La police a effectué ces arrestations dans un foyer d'étudiants, selon les médias locaux.

Au total plus de 500 militants ont été arrêtés dans le pays dans des opérations de police destinées à réprimer les manifestations du 1er décembre, une date que beaucoup de Papous considèrent comme l'anniversaire de leur indépendance après la colonisation hollandaise.

La Papouasie s'est déclarée indépendante à cette date en 1961, mais l'Indonésie a pris le contrôle par la force en 1963 de cette région riche en ressources naturelles. Elle a officiellement annexé la Papouasie en 1969.

De nombreux Papous, peuple ancestral de Papouasie occidentale, réclament l'indépendance, comme la Papouasie Nouvelle-Guinée, autre moitié de cette grande île qui l'a obtenue en 1975 après avoir été une colonie australienne.

Aucun des militants n'a été formellement inculpé à Surabaya mais Ronda Amy Harman a été transférée aux services migratoires.

L'ambassade d'Australie à Jakarta n'a pas répondu aux sollicitations dans l'immédiat.

"Ces personnes n'ont rien fait d'autre que de participer à un évènement public de façon pacifique", a souligné le directeur exécutif d'Amnesty Usman Hamid dans un communiqué.

"Ces arrestations arbitraires s'ajoutent à une longue liste de harcèlements, d'intimidations et d'arrestations dirigées vers les Papous", a-t-il dénoncé.

Jakarta garde un contrôle strict sur la Papouasie, et réprime un Mouvement de la Papouasie libre (OPM) qui mène une rébellion armée sporadique depuis les années 1960.