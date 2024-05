Indonésie: des centaines d'évacuations après une nouvelle éruption du volcan Ibu

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 16/05/2024 - Des centaines de personnes vivant près du volcan Ibu dans l'est de l'Indonésie ont été évacuées après une nouvelle éruption qui a conduit les autorités à relever le niveau d'alerte à son seuil maximum, a déclaré vendredi un responsable.



Les autorités ont relevé jeudi le niveau d'alerte à son plus haut, sur une échelle qui en compte quatre.



Les habitants de sept villages près du volcan Ibu ont commencé jeudi soir à évacuer vers plusieurs abris, a déclaré à l'AFP Muhammad Ade, responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes.



"Les personnes évacuées continuent d'arriver et ce matin (vendredi), et selon les données préliminaires dont nous disposons, environ 400 personnes (ont été évacuées)", a expliqué M. Ade.



Vendredi, pour le deuxième jour consécutif, le volcan est entré en éruption et une colonne de cendres s'est élevée dans le ciel de l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, atteignant plus de quatre kilomètres au-dessus du sommet du volcan, a indiqué le patron de l'agence nationale de vulcanologie et géologie, Muhammad Wafid, dans un communiqué.



L'évacuation est une mesure "préventive" prise par les autorités puisque les habitants évacués vivaient à environ sept kilomètres du volcan, dans la zone d'exclusion fixée par les autorités.



Les autorités ont également recommandé aux habitants de la région et aux tourites de porter des masques et des lunettes lorsqu'ils sortent pour se protéger des cendres volcaniques.



L'Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21.000 éruptions enregistrées l'année dernière.



Selon des chiffres officiels datant de 2022, plus de 700.000 personnes vivent sur l’île d’Halmahera.



L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".



Le mois dernier, le volcan Ruang, dans le nord de la province des Célèbes est entré en éruption plus d'une demi-douzaine de fois, forçant des milliers d'habitants des îles voisines à évacuer. Depuis lors, son niveau d'alerte a été ramené au 2e niveau.