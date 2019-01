Indonésie : au moins 8 morts après des inondations et glissements de terrain

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 23/01/2019 - Au moins huit personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain sur l'île de Célèbes tandis que plusieurs milliers d'habitants ont dû évacuer leur maison, ont indiqué mercredi les autorités indonésiennes.



De fortes pluies et des vents puissants se sont abattus sur une partie de l'île dans la nuit de mardi à mercredi, gonflant les cours d'eau qui sont sortis de leur lit et ont inondé des dizaines de villages ainsi qu'une partie de la capitale de Célèbes, Makassar.

Cinq personnes ont été retrouvées mortes dans le district de Jeneponto et trois à Gowa, selon l'agence de gestion des catastrophes.

D'après un bilan encore provisoire, au moins quatre personnes sont portées disparues.

"Des pluies très violentes ont commencé à tomber sur plusieurs zones du sud de Célèbes (mardi) ce qui a provoqué les inondations", a indiqué le porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho, dans un communiqué.

Les populations affectées ont besoin de bateaux et d'aide alimentaire, qui manquent encore. Des équipes de secours sont déployées mais leurs efforts sont compliqués par les pluies qui continuent et les inondations, a-t-il expliqué.

Les glissements de terrain sont fréquents en Indonésie, un vaste archipel souvent touché par des phénomènes météorologiques violents et des désastres naturels (tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions volcaniques...).

Des inondations et des glissements de terrain ont fait plus de 20 morts en octobre sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel.