Indonésie: au moins 18 morts dans le naufrage d'un ferry

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 18/06/2019 - Au moins 18 personnes sont mortes dans le naufrage d'un ferry qui a sombré au large de l'île indonésienne de Java, a annoncé la police indonésienne mardi.



Le navire transportait plus de soixante passagers lorsqu'il a chaviré, lundi, dans une mer agitée, près de l'île de Madura, a indiqué le porte-parole de la police, Frans Barung Mangera.

"On pense que le bateau était surchargé", a-t-il précisé dans un communiqué. "Le bateau a été frappé par une grosse vague, il a chaviré et a coulé", a-t-il ajouté.

Le navire traditionnel, de 10 mètres de long, a été retrouvé par des pêcheurs après l'accident.

Plusieurs des 18 personnes décédées sont des enfants selon les secouristes, qui ont également fait état de 39 survivants et de 4 disparus. Le bilan pourrait s'alourdir, tous les passagers n'ayant pas été enregistrés.

Les naufrages sont fréquents en Indonésie, un archipel de plus de 17.000 îles, où les habitants se déplacent souvent en ferry malgré des normes de sécurité médiocres.

Plus de 160 personnes avaient trouvé la mort l'an dernier lorsqu'un ferry avait coulé dans un lac de l'île de Sumatra.