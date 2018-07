Indonésie: au moins 10 morts dans un puissant séisme sur l'île de Lombok

Lombok, Indonésie | AFP | dimanche 28/07/2018 - Au moins 10 personnes ont trouvé la mort et des dizaines ont été blessées dimanche à la suite d'un séisme de magnitude 6,4 sur l'île touristique de Lombok, dans le sud-est de l'Indonésie, selon les autorités locales.



Ce puissant tremblement de terre a provoqué des scènes de panique, des habitants fuyant leurs maisons et des occupants d'hôtels se précipitant à l'extérieur. Le séisme, dont l'épicentre était situé à une faible profondeur, sept kilomètres, a eu lieu à 06h47 heure locale dimanche (22h47 GMT samedi). Il a été suivi par plus d'une centaine de répliques, a précisé l'institut américain de géophysique USGS.

"Le tremblement de terre a fait au moins 10 morts, environ 40 personnes ont été blessées et des centaines de maisons ont été endommagées", a déclaré un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

"Nous nous attendons à ce que le bilan augmente encore car nous n'avons pas fini de recueillir des informations" consécutives à la catastrophe, a-t-il ajouté.

Une Malaisienne de 30 ans figure parmi les victimes, a indiqué M. Sutopo, précisant que les personnes blessées avaient été touchées par des débris.

"Le séisme était très fort, tout le monde chez moi a paniqué, nous avons tous couru dehors", a déclaré à l'AFP Zulfikli, un habitant du nord de Lombok.

"Tous mes voisins sont sortis eux aussi et l'électricité a été coupée", a-t-il ajouté.

Au moins deux des répliques étaient d'une magnitude supérieure à 5, selon l'USGS.

Le tremblement de terre a eu lieu à 50 kilomètres au nord-est de Mataram, la principale ville de Lombok. Cette île est une destination touristique réputée et se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de l'île de Bali, elle aussi très touristique.

- Deux touristes blessés -

Autre conséquence du puissant séisme, les sentiers de randonnée très populaires sur le mont Rinjani, un volcan culminant à quelque 3.700 mètres d'altitude sur l'île de Lombok, ont été fermés à la suite de glissements de terrain, a précise l'agence.

Deux touristes espagnols qui escaladaient le mont avec un guide local au moment où le séisme s'est produit ont été légèrement blessés à la suite d'un glissement de terrain, a déclaré à l'AFP le propriétaire d'une maison d'hôtes proche du volcan Rinjani.

"Des pierres tombaient sur eux au moment du tremblement de terre", a déclaré Karyadi, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens.

"Nos hôtes étaient sous le choc. Des répliques se sont produits presque sans interruption ce matin", a-t-il ajouté.

A l'hôtel Katamaran sur la plage de Senggigi, une trentaine d'hôtes se sont précipités dans le lobby de l'établissement pendant une demi-heure, avant de regagner leurs chambres.

"Ils se sont calmés et sont retournés dans leurs chambres quand nous leur avons expliqué que le séisme n'avaient pas entraîné de tsunami", a déclaré à l'AFP le réceptionniste de l'hôtel, Nyoman Suwarningsih.

Le séisme a aussi été ressenti sur les petites îles de Gili, au large de Lombok, des destinations touristiques populaires.

"Heureusement, il n'y a eu aucune scène de panique pendant le séisme, même s'il était assez puissant", a déclaré à l'AFP Lilis Letisha, réceptionniste de l'hôtel Ombak Paradise, sur l'île de Gili Air.

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée, a indiqué le porte-parole de l'agence indonésienne de géophysique et de météorologie Hary Tirto Djatmiko.

L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots, se trouve sur la Ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne sont pas dangereux.

En 2004, un tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 survenu au large de l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel, a tué 220.000 personnes dans les pays qui bordent l'océan Indien, dont 168.000 en Indonésie.