Indonésie: atterrissage d'urgence d'un avion de ligne

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 15/05/2024 - Un avion de ligne transportant 468 personnes de l'Indonésie vers l'Arabie saoudite a effectué un atterrissage d'urgence mercredi à Makassar (sud) en raison d'un incendie de moteur, a annoncé la compagnie aérienne Garuda Indonesia.



La compagnie indonésienne a précisé que le vol Garuda-1105 à destination de Médine - opéré par un Boeing 747-400 - était revenu à son aéroport d'origine dans la ville indonésienne de Makassar à 17h15 heure locale (09h15 GMT), tous les passagers étant indemnes.



"La décision a été prise par le commandant de bord immédiatement après le décollage, compte tenu des problèmes identifiés après que des étincelles ont été observées dans l'un des moteurs", a déclaré Irfan Setiaputra, directeur général de Garuda, dans un communiqué.



Il y avait 450 passagers et 18 membres d'équipage sur le vol, a déclaré Irfan, y compris des pèlerins pour le hajj, le pèlerinage musulman de plusieurs jours en Arabie Saoudite.



Ils ont tous été redirigés vers des lieux d'hébergement avant d'embarquer sur un vol de remplacement plus tard dans la journée de mercredi à destination de l'Arabie Saoudite, a-t-il précisé.



Des images diffusées sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas été vérifiées par l'AFP, montreraient le moteur de l'avion en train de prendre feu au moment du décollage.



L'appareil a été cloué au sol pour une enquête de sécurité, a déclaré Irfan.



La compagnie aérienne, détenue à 60% par l'État indonésien, a subi des pertes massives pendant la pandémie de Covid-19, clouant au sol la majorité de sa flotte en raison des restrictions de voyage et de la baisse de la demande, et licenciant des centaines d'employés.



L'archipel d'Asie du Sud-Est dépend fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles, mais il a subi une série d'accidents d'avion meurtriers ces dernières années.



En 2021, un Boeing de Sriwijaya Air a mystérieusement plongé dans la mer de Java après son décollage de la capitale Jakarta, tuant les 62 personnes à bord.



En mars, le ministère indonésien des Transports a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur la compagnie aérienne locale Batik Air après que deux de ses pilotes se sont endormis pendant un vol.