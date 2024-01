Indonésie: alerte maximale pour le volcan Lewotobi Laki-Laki sur l'île de Florès

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 09/01/2024 - L'état d'alerte le plus élevé a été décrété pour le volcan Lewotobi Laki-Laki, situé sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, après une nouvelle éruption mercredi, ont indiqué les autorités.



Mercredi, après des semaines d'activité accrue du volcan et un premier ordre d'évacuation début janvier, des cendres volcaniques ont été projetées deux kilomètres au-dessus de son sommet, selon le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG).



"Les communautés sont invitées à évacuer immédiatement vers des points sûrs pour éviter les cendres chaudes (du volcan)", a déclaré mercredi à l'AFP un responsable local, Benediktus Bolibapa Herin.



Les autorités locales ont ouvert deux abris temporaires, qui accueillent actuellement environ 5.000 personnes, a ajouté M. Herin alors que 2.000 personnes avaient été évacuées dès le 2 janvier.



Le niveau d'alerte a été porté à 4, soit le plus haut seuil et un périmètre de sécurité de 5 km autour du cratère a été instauré, a précisé le PVMBG.



Les habitants appelés à porter des masques pour se protéger "des dangers pour le système respiratoire" doivent aussi être en alerte face à de possibles inondations alors que les coulées de boue volcaniques se déversent dans les rivières, a déclaré le directeur du PVMBG, Hendra Gunawan, dans un communiqué.



L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une importante activité volcanique et sismique. Le pays compte près de 130 volcans actifs.



Le niveau d'alerte a également été relevé mardi au niveau 3 concernant le mont Marapi situé sur la grande île de Sumatra dans l'ouest de l'Indonésie où le mois dernier, 23 randonneurs avaient été tués à la suite d'une éruption de ce volcan.



Un périmètre d'exclusion de 4,5 km autour du cratère du volcan a été instauré.