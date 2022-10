Indonésie: Le vaste dôme d'une mosquée s'effondre dans un incendie

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 20/10/2022 - Le vaste dôme d'une mosquée de Jakarta, la capitale d'Indonésie, s'est effondré après un incendie, sans causer de victime.



Des images vidéo spectaculaires obtenues par l'AFP montrent une épaisse colonne de fumée grise envelopper le dôme au moment où des flammes embrasaient mercredi les murs de la grande mosquée du Centre islamique de Jakarta.



Plusieurs ouvriers qui travaillaient à la rénovation de l'édifice s'étaient approchés pour observer le feu et se sont enfuis quand le dôme surmonté d'un croissant s'est penché et écrasé sur le sol.



La police a précisé qu'il n'y avait pas eu de victime.



"Nous avons discuté de la possibilité de continuer la rénovation (...) et le plus important est que nous puissions utiliser la moquée bientôt", a indiqué jeudi le gouverneur de Jakarta Heru Budi Hartono sur Metro TV.



La cause de l'incendie, qui a pris des heures à éteindre, est l'objet d'une enquête.



La police a dit soupçonner que le feu a pu prendre quand les ouvriers du bâtiment ont tenté de découper des membranes imperméables.



Quatre ouvriers du chantier sont interrogés, a précisé la police.