Indonésie: 15 morts et des dizaines de disparus dans des crues subites

Makassar, Indonésie | AFP | mardi 14/07/2020 - Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont portées disparues après des crues subites qui ont noyé dans la boue des centaines de maisons sur l'île indonésienne de Célèbes, ont annoncé mardi les autorités.



Une opération de sauvetage et de recherches se poursuivait en quête des personnes disparues, emportées par les flots boueux. Après des pluies torrentielles, trois rivières sont sorties de leur lit dans la région de Luwu du Nord (Sud de l'île, province de Sulawesi du Sud), a expliqué l'agence locale chargée des catastrophes naturelles.



"Des habitants nous ont informé de la disparition de proches. Cela concerne des dizaines de personnes au total", a déclaré à l'AFP Muslim Muchsin, le responsable de cette agence.



Des centaines de maisons ainsi que des installations publiques ont été recouvertes de boue sur trois à cinq mètres de hauteur. "Nous pouvons juste voir de loin les toits des maisons", a ajouté M. Muchsin.



Environ 2.000 habitants se sont réfugiés dans des abris temporaires mais les inondations et la boue entravent les efforts de distribution de vivres, selon l'agence.



"Nous nous concentrons à présent sur le nettoyage des débris qui ont submergé la route afin d'ouvrir un accès pour la logistique", a dit M. Muchsin.



Selon le régent de Luwu du Nord, Indah Putri Indriani, 15 corps ont été découverts mardi par les équipes de secours.



"D'après les dernières informations que j'ai reçues, rien que dans le district de Radda il y a 56 disparus mais le nombre pourrait changer car certains villages sont totalement inaccessibles", a dit le régent, précisant que son propre bureau était recouvert de boue.



En début d'année, des pluies torrentielles avaient provoqué des inondations dans lesquelles près de 70 personnes avaient péri à Jakarta et alentours, sur l'île de Java. Il s'agissait des inondations les plus meurtrières depuis 2013 dans la région de Jakarta.