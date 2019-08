Indivision : la DAF cherche la sortie

PAPEETE, le 7 août 2019 - Près d'une centaine d'associations familiales ont participé mardi et mercredi à un séminaire sur l'indivision. Il a notamment été question du schéma directeur du foncier (2020-2035) qui vise à doter les autorités compétentes d’outils juridiques, fiscaux, administratifs et informatiques pour faciliter les sorties d'indivision.



Tearii Alpha, ministre en charge du domaine, et Loyana Legall, directrice des affaires foncières (DAF) ont organisé mardi et mercredi un séminaire consacré à l'indivision. Il a rassemblé près d'une centaine d'associations familiales issues des différents archipels. L'objectif de ces matinées était d'intégrer ces associations dans un travail de recherche de solutions pour sortir de l’indivision, voire la gérer de manière collective.



"L’intérêt de ce séminaire est que cette phase de consultation va permettre de rédiger un schéma directeur qui soit issu d’une réflexion commune, rassemblant l’ensemble des professionnels de ce domaine, et particulièrement les familles concernées par le sujet de l’indivision", a expliqué Tearii Alpha.



En ouverture de ce séminaire, la directrice de la DAF a présenté l’ensemble des projets et outils aboutis depuis 2014 tels que l’aide à la sortie d’indivision (AISI), le désenclavement des vallées, le développement de l’application OTIA, qui délivre notamment des plans cadastraux par communes. Les participants se sont ensuite regroupés en atelier animés par des facilitateurs et encadrés par des agents de la DAF.



Deux thèmes ont été abordés, notamment le sens que chaque participant donne à la notion d’indivision et sur l’intérêt des outils mis en place aujourd’hui, les outils manquants et les actions prioritaires à mettre en œuvre.