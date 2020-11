Inde: l'incendie gigantesque d'un puits de pétrole éteint après plus de 5 mois

New Delhi, Inde | AFP | dimanche 15/11/2020 - Un gigantesque incendie qui a fait rage pendant plus de cinq mois dans un puits de pétrole situé dans l'Etat d'Assam, au nord-est de l'Inde, a finalement pu être éteint, a annoncé dimanche la compagnie Oil India.



Les ingénieurs de la société publique combattaient depuis juin l'incendie, déclenché par une explosion consécutive à une fuite de gaz et de pétrole apparue fin mai.



Deux employés de l'entreprise sont morts dans l'explosion, qui a dressé un mur de flammes et envoyé d'énormes panaches de fumée dans le ciel. Un troisième travailleur est mort en septembre après un accident sur le site.



Des experts venus de Singapour, des États-Unis et du Canada étaient venus épauler Oil India dans sa lutte contre cet incendie.



Le feu a maintenant été "complètement éteint", a déclaré dimanche le porte-parole de Oil India, Tridiv Hazarika.



"Le puits a été traité avec une solution saline et est maintenant sous contrôle", a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant que le puits n'avait pas encore été bouché. "Il n'y a plus de pression dans le puits maintenant et il va être surveillé pendant 24 heures pour vérifier s'il y a une migration de gaz et une montée en pression", a déclaré M. Hazarika.



Des milliers de villageois du district de Tinsukia avaient été évacués vers des camps de secours après le début de l'incendie.



Le champ pétrolier de Baghjan se trouve à côté du parc national de Dibru-Saikhowa et de zones humides où vivent plusieurs espèces menacées, notamment des tigres et des éléphants. La région abrite également plusieurs sanctuaires d'oiseaux.



Dans un rapport publié en juillet, le Wildlife Institute of India a souligné que la marée noire, provoquée par l'explosion du puits, avait eu un "impact à grande échelle" sur la vie végétale et animale locale.



"Les toxines libérées sont connues pour avoir une persistance à long terme dans les sols et les sédiments, ce qui non seulement affectera les conditions de vie actuelles, mais en raison de leur libération prolongée sur une longue période, pose un risque sérieux pour la santé à plus long terme", a ajouté l'institut.



La catastrophe a coûté à Oil India plus de 800.000 dollars selon les estimations de la firme, a déclaré le directeur général Sushil Chandra Mishra aux médias locaux fin septembre.