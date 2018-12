Inde: huit morts dans l'incendie d'un hôpital

Bombay, Inde | AFP | mardi 17/12/2018 - Le bilan de l'incendie la veille dans un hôpital public indien de Bombay s'est alourdi mardi à huit morts, ont indiqué à l'AFP les autorités locales.



L'incendie s'est déclaré lundi vers 16H00 (11H30 GMT) au quatrième étage de l'hôpital public ESIC Kamgar situé à Andheri, dans la banlieue nord de la capitale économique du géant d'Asie du Sud. Le précédent bilan faisait état de six morts.

"Un bébé de trois mois a péri dans le feu", a déclaré à l'AFP Tanaji Kamble, porte-parole de l'autorité locale de gestion des catastrophes. Plus de 140 personnes, dont des patients et des membres du personnel médical, sont actuellement traités pour leurs blessures, a-t-il précisé.

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Un responsable des pompiers a indiqué que le bâtiment, datant des années 1970, n'avait pas procédé à une inspection de sécurité incendie.

"Il est du ressort de l'occupant de solliciter une inspection", a dit M.D Ogle, un responsable incendie au sein de la Maharashtra Industrial Development Corporation.

Les incendies accidentels sont fréquents en Inde en raison d'une règlementation laxiste et du non-respect fréquent des normes de sécurité.

En décembre 2017, au moins quatorze personnes avaient péri dans un gigantesque incendie qui avait dévasté un restaurant de Bombay.

Début décembre, un incendie a ravagé un magasin de confiseries de cette même ville, provoquant l'effondrement d'un immeuble et la mort de douze personnes qui y dormaient.