Inde: huit morts dans des tempêtes avant un cyclone qui s'abat sur la côte Sud-Est

Madras, Inde | AFP | mardi 05/12/2023 - De fortes inondations ont touché mardi la ville de Chennai en Inde et huit personnes sont mortes dans des tempêtes précédant l'arrivée du cyclone Michaung qui s'est abattu sur la côte Sud-Est de l'Inde, selon les autorités.



Le cyclone a frappé la côte de l'État d'Andhra Pradesh sous la forme d'une "forte tempête cyclonique" avec des vents atteignant 100 kilomètres/heure, a indiqué le service météorologique indien (Indian Meteorological Department, IMD).



Des voitures ont été aperçues flottant sur des torrents déchaînés à Chennai, des maisons ont été inondées et un crocodile a été aperçu nageant dans les rues de la ville.



Dans certaines parties de la ville inondée, les habitants ont utilisé des bateaux pour sortir de leurs quartiers et se mettre en sécurité dans les abris de secours du gouvernement.



Le service météorologique a mis en garde contre des "précipitations exceptionnellement fortes" dans certaines régions.



"Nous sommes confrontés à la pire tempête de mémoire récente", a déclaré le ministre en chef du Tamil Nadu, M.K. Staline, lundi soir dans un communiqué.



La police a annoncé mardi que huit personnes avaient été tuées à Chennai, la capitale de l'État du Tamil Nadu, sur la côte Est de l'Inde.



Parmi eux, certains se sont noyés, une personne a été frappée par un arbre qui est tombé, une autre a été électrocutée par des câbles dans l'eau et une autre écrasée par la chute d'un mur.



Des arbres ont été déracinés et des véhicules emportés à cause des fortes pluies, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.



Les fabricants d'iPhone pour Apple, Foxconn et Pegatron, ainsi quele constructeur automobile Hyundai ont interrompu leurs activités dans le Tamil Nadu en raison de la tempête, ont rapporté des médias locaux.



Le cyclone a touché terre sur la côte Sud-Est de l'Inde, près de la ville de Bapatla, et devrait poursuivre sa course sur 300 kilomètres entre Nellore et Machilipatnam.



Sa puissance devrait diminuer mardi en fin de soirée.



Des centaines de personnes des villages côtiers de l'État voisin d'Andhra Pradesh ont cherché refuge vers l'intérieur des terres et des équipes de secours ont été déployées pour faire face aux dégâts du cyclone, selon les médias locaux.



Les scientifiques préviennent que les tempêtes deviennent de plus en plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.



Les cyclones --l'équivalent des ouragans dans l'Atlantique Nord ou des typhons dans le Pacifique Nord-Ouest-- menacent régulièrement les côtes du Nord de l'océan Indien où vivent des dizaines de millions de personnes.