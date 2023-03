Inde: au moins treize morts dans l'effondrement du plancher d'un temple

New Delhi, Inde | AFP | jeudi 30/03/2023 - Au moins treize fidèles hindous sont morts et une dizaine d'autres ont été secourus jeudi après l'effondrement d'un plancher dans un temple en Inde, a annoncé la police.



Environ 25 fidèles sont tombés dans un bâoli, un puits bordé d'escaliers servant aux rituels religieux, quand le plancher du temple, qui le recouvrait, a cédé sous leur poids.



L'accident s'est produit dans la ville d'Indore, dans l'Etat du Madhya Pradesh (centre).



"La police a retrouvé 11 corps dans le puits et deux personnes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital", a déclaré aux journalistes Narottam Mishra, ministre de l'Intérieur de l'Etat de Madhya Pradesh.



Il a ajouté qu'une enquête avait été ouverte sur cet accident.



Un responsable de la police, Manish Kapooriya a déclaré à l'AFP que les opérations de sauvetage se poursuivaient tandis que les rescapés avaient été transportés à l'hôpital.



Des images télévisées ont montré des secouristes qui installaient des cordes et des échelles pour atteindre les personnes piégées dans le puits.



Les temples de toute l'Inde débordaient de fidèles à l'occasion de la fête de Ram Navami, célébrant l'anniversaire de la divinité hindoue Rama.