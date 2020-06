Inde: 7.000 personnes évacuées de la zone d'un puits de pétrole en feu

Tinsukia, Inde | AFP | jeudi 11/06/2020 - Quelque 7.000 personnes ont été évacuées des environs d'un puits de pétrole en feu dans le nord-est de l'Inde, ont annoncé jeudi les autorités locales, un accident qui se répercute sur la faune alentour.



Des ingénieurs de la compagnie pétrolière Oil India sont à pied d'œuvre depuis le 27 mai pour colmater une fuite de gaz et de pétrole, qui a dégénéré en incendie cette semaine, dans un puits situé dans le district de Tinsukia de l'État d'Assam.



7.000 résidents de la zone ont désormais été évacués dans un rayon de 1,5 kilomètre autour du puits, ont indiqué des responsables de l'entreprise. 2.500 personnes avaient été déplacées dans un premier temps.



Le villageois Kuhima Moran Das et sa famille sont partis de leur maison dès l'explosion initiale, qui a provoqué la fuite. "Maintenant nous ne pouvons pas dormir la nuit, nous ne pouvons pas manger (...) Comment pouvons-nous survivre ?" a-t-il déclaré à l'AFP.



Jeudi, l'incendie faisait toujours rage et une haute gerbe de feu était visible à des kilomètres de distance. Le feu a coûté la vie à deux pompiers plus tôt dans la semaine.



Le champ pétrolier de Baghjan est mitoyen du parc national de Dibru Saikhowa et des zones humides de Maguri-Motapung, où vivent plusieurs espèces protégées, dont des tigres, dauphins et éléphants.



"La rivière Dibru est pleine de poissons morts. Une pellicule de pétrole a couvert la rivière", a décrit Nirantar Gohain, un défenseur local de l'environnement, au quotidien Times of India.



"Il y a deux jours, des dauphins du Gange flottaient à la surface", a-t-il ajouté.



La fuite pourrait mettre un mois à être contenue, a prévenu mercredi Oil India. La société a fait appel à des experts internationaux pour l'aider à ramener la situation sous contrôle.