Dans les débats publics, le non-candidat et non-électeur Gaston Flosse se répand en mensonges et contre-vérités. C’est un incurable menteur !



"Geffry" Flosse ou Gaston "Salmon", c’est selon, n’a de cesse de dire que le Tapura achète les électeurs en distribuant des CAE, pensant que les vieilles méthodes sont toujours en vigueur.



L’homme du passé a ainsi encore affirmé lors du débat sur Polynésie 1ère mercredi soir que le gouvernement aurait attribué 200 CAE à la commune de Bora Bora.



"Tout est faux" !



En 2015, l’île de Bora Bora (entreprises et administrations confondues) a accueilli 12 CAE ; en 2016, 30 CAE ; en 2017, 24 CAE ; en 2018, 10 CAE ; soit un total de 76 CAE en quatre ans.



Ce qu’il faut retenir surtout, et ça c’est une réalité, c’est que Gaston Flosse a décidé, bien qu’inéligible, de supprimer les CAE si le Tahoeraa Huiraatira revenait au pouvoir, privant de nombreuses familles d’un amortisseurs social et de nombreux jeunes d’une première expérience du monde du travail.