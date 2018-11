Incendies en Californie: le bilan monte à 83 morts, mais moins de disparus

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 21/11/2018 - Le bilan du "Camp Fire", l'incendie dévastateur le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, est monté mercredi à 83 morts avec la découverte de deux nouvelles dépouilles dans des immeubles brûlés, ont annoncé des responsables.



Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie est tombé de 870 à 563, un chiffre qui a évolué ces derniers jours à cause de la confusion entourant la recherche de corps dans la ville de Paradise, en grande partie détruite par les flammes. Ce nombre a culminé samedi à 1.276.

Trois autres personnes ont trouvé la mort dans un autre incendie d'ampleur à Malibu, dans le sud de la Californie.

Dans le nord de l'Etat, l'incendie Camp Fire, qui a détruit près de 62.000 hectares et plus de 13.500 maisons depuis le 8 novembre dans le nord de l’État, est maintenant contenu à 85%.

Les secours se préparent maintenant à de fortes pluies prévues pour le reste de la semaine, ce qui aidera à éteindre l'incendie, mais pourrait provoquer des inondations soudaines et emporter des restes humains. La pluie a commencé à tomber mercredi soir dans les régions incendiées.

Le shérif du comté de Butte, Kory Honea, a déclaré que les équipages ne relâcheraient pas leurs efforts malgré la fête de Thanksgiving jeudi.

Certaines équipes de secours pourraient toutefois rester à l'écart en raison de menaces de glissements de terrain dans les zones incendiées.