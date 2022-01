Incendie de deux appartements à Punaauia

Tahiti, le 25 janvier 2022 – Un incendie impressionnant s'est propagé sur les extérieurs de deux appartements d'une résidence à Taapuna à Punaauia mercredi matin. Seul l'un des propriétaires a été légèrement brûlé et le sinistre a été rapidement maîtrisé.



Un incendie à la fumée impressionnante a touché mercredi matin deux appartements de la résidence Taapuna à Punaauia. Appelés vers 7h/7h30, une dizaine de pompiers de Punaauia sont rapidement arrivés sur site avec un camion et une ambulance, avant d'être rejoints par les pompiers de Faa'a en renfort. "Le feu est apparemment parti du balcon du bas, et s'est propagé à l'étage", explique le chef de centre des pompiers de Punaauia, Jacquie Ahini. Fort heureusement, ce sont principalement les extérieurs de deux appartements, celui d'où est parti l'incendie et celui de l'étage supérieur, qui ont été touchés par les flammes. Les baies vitrées ont retenu les flammes, même si celle de l'appartement inférieur a fini par exploser sous l'effet de la chaleur. "Pour les autres appartements, c'est surtout un coup de chaleur sur les murs et les stores mais sans trop de gravité", explique le pompier. Par mesure de précaution en raison des fumées toxiques et pour ne pas gêner les secours, l'ensemble de la résidence a néanmoins été évacué.



Sur l'origine de l'incendie, si l'appel initial aux pompiers mentionnait un problème électrique au niveau d'un frigidaire, les soldats du feu penchaient davantage après le sinistre sur un un départ de feu depuis un barbecue situé sur le balcon. Le feu a été maîtrisé dans la matinée. Et les habitants de l'immeuble ont pu réintégrer leurs appartements avant midi, à l'exception des appartements les plus touchés. Le propriétaire de l'appartement d'où est parti l'incendie a été légèrement brulé, sans gravité et sans autres blessés.





Rédigé par Garance Colbert et Grégory Boissy le Mercredi 26 Janvier 2022 à 09:35 | Lu 1158 fois