Incendie dans un parc d'attraction suédois: le risque d'effondrement freine les recherches

Stockholm, Suède | AFP | mardi 13/02/2024 - L'incendie dans le plus grand parc d'attraction de Suède, survenu lundi à Göteborg, est sous contrôle mais les efforts sont freinés par les risques d'effondrement du bâtiment, ont indiqué mardi les services de secours.



Une personne est toujours portée disparue après cet incendie qui a ravagé un parc aquatique en cours de construction.



"Nous avons exploré les parties accessibles, celles que nous jugeons sûres, et nous n'avons pu trouver personne", a dit Per Nyqvist, un responsable des services de secours de Göteborg lors d'une conférence de presse.



Les pompiers travaillent toujours à l'extinction complète du sinistre et sont contraints de mettre en place des zones sécurisées à l'intérieur du bâtiment en raison du risque d'effondrement, a-t-il ajouté.



L'origine du feu pourrait venir d'une attraction aquatique à l'extérieur du bâtiment principal, et l'incendie se serait ensuite propagé "à travers le bâtiment".



Les images de cet incendie survenu lundi matin ont montré des boules de feu explosant, des flammes et plusieurs explosions détruisant un toboggan aquatique, tandis qu'un nuage de fumée noire s'élevait au-dessus de la ville.



"Il n'y a plus de dégagement de fumée qui affecte le voisinage mais il y a toujours des flammes et des feux couvent dans certaines structures du bâtiment", selon un communiqué des services de secours mardi.



Niklas Sparw, responsable des opérations de construction en Suède pour la société de construction NCC, a déclaré mardi qu'il était encore trop tôt pour "spéculer" sur la cause de l'incendie.



La police a ouvert une enquête pour négligence grave et pour infraction au code du travail. Seize personnes ont été soignées pour des blessures légères mais aucune n'a été hospitalisée.