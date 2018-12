HUAHINE, le 13 décembre 2018 - Ce jeudi après-midi un incendie s'est déclaré dans une maison située à Fare. Selon un témoin sur place, "les pompiers, les mutois, une équipe de l'EDT et les gendarmes se sont rapidement rendus sur les lieux du sinistre." Toujours selon ce témoin aucun blessé n'a été pour le moment signalé. Les causes de l'incendie restent aussi à déterminer.



Plus d'infos à venir....