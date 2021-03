Inauguration d'une antenne ANSIC à Tatakoto

Hao, le 5 mars 2021 – Le conseiller ADIE sur l'atoll de Hao, Renaud Fleury s'est déplacé hier sur l'atoll de Tatakoto afin de mettre en place une antenne numérique sur site isolé connecté (ANSIC). Il s'agit de permettre à cette population éloignée de pouvoir plus facilement accéder non seulement aux services de l'ADIE mais aussi à de multiples services en ligne; cette initiative est très bien perçue par la population sur place.



Après l'atoll de Amanu qui a ouvert le bal avec l'inauguration de la première antenne ANSIC de Polynésie française le 19 octobre dernier, c'est au tour de l'atoll de Tatakoto de bénéficier de ce dispositif qui a donné lieu à une petite cérémonie d'inauguration dans l'abri anticyclonique du village de Tumukuru, chef-lieu de l'île, en présence du tavana Ernest Teagai. Grâce à l'ANSIC les habitants de Tatakoto vont pouvoir bénéficier d'un contact hebdomadaire avec un conseiller ADIE, mais pas seulement car outre l'aspect économique, cette antenne permettra aussi le désenclavement par la possibilité d'accéder à des services de toute nature, comme les bancaires, que permet une simple connexion Internet. A noter que le câble Natitua mis en place dans les Tuamotu en 2018 y est pour beaucoup. Renaud Fleury explique que cette arrivée a été motivée par une demande de la population et du conseil municipal local : "Le projet ANSIC est lancé depuis quelques temps maintenant et commence à porter ses fruits, l'atoll de Tatakoto répond à tous les critères isolement, éloignement, le câble numérique Natitua mais surtout la motivation d'une population prête à créer des projets."