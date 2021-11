Inauguration : Un internat pour lutter contre le décrochage scolaire

Tahiti le 22 novembre 2021 – Ce lundi, le lycée professionnel de Faa'a inaugurait enfin son internat, occupé par les élèves depuis janvier dernier. L'enjeu majeur de cet internat est d'héberger les lycéens venant des îles, qui se retrouvent trop souvent en situation de décrochage scolaire, faute de pouvoir être accueillis à Tahiti.



C'est un internat flambant neuf, baptisé Te va'a ohi 'āpī, qui a enfin été inauguré, ce lundi, en présence du haut-commissaire de la République et de la ministre de l'Éducation.

Depuis son ouverture en janvier dernier, le nouvel internat du lycée professionnel de Faa'a, dont la capacité d'accueil est de près de 200 élèves, a vu ses effectifs doubler. Ce sont donc 108 lycéens venant majoritairement des îles qui occupent désormais les lieux. Te va'a ohi 'āpī accueille aussi des élèves de Tahiti et même de Faa'a, et aussi des élèves venant de Moorea inscrits au lycée Paul Gauguin. A noter qu'en raison de la situation sanitaire, la capacité d'accueil de chaque chambre est passé de six à quatre élèves.



L'enjeu majeur



Outre les besoins fondamentaux des lycéens –l'hébergement, l'accès aux formations– la création de cet internat est “un levier de lutte contre l'absentéisme au service du combat contre le décrochage scolaire”, précise le proviseur dans son discours inaugural. N'ayant pas la possibilité d'être accueillis sur Tahiti, beaucoup de lycéens venus des îles notamment (66% des internes) interrompaient leur formation au lycée professionnel de Faa'a.