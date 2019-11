Importante saisie de cannabis à la Presqu'île

Tahiti, le 29 novembre 2019 - Les militaires de la brigade de Taravao et du Détachement de Surveillance et d’Intervention de l’EGM 21/3 Mont Saint-Aignan sont intervenus sur plusieurs sites de culture de cannabis, ce mercredi, à Teahupoo, Toahotu et Taravao, dans le cadre d’une mission de nomadisation portant sur la lutte contre les stupéfiants.



Les forces de gendarmerie ont procédé à plusieurs interventions, mercredi 27 novembre à Teahupoo, Toahotu et Taravao, sur la Presqu'île de Tahiti, dans le cadre d'une mission de lutte contre les stupéfiants.



Les interventions ont été conduites dans six propriétés distinctes. Un total de 558 plants de cannabis, 462 grammes de têtes de cannabis séchées et 60 sticks confectionnés pour la vente ont été saisis. Les cultures illicites étaient destinées à la consommation personnelle et à la revente.



Les mis en cause devront répondre prochainement des faits qui leur sont reprochés devant la justice. Tous les stupéfiants découverts ont été détruits par incinération.