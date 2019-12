Important incendie de forêt à la périphérie de Nouméa

Nouméa, France | AFP | lundi 01/12/2019 - Un important incendie fait rage depuis samedi sur la commune du Mont-Dore dans la banlieue de Nouméa en Nouvelle-Calédonie où pas moins de 30.000 hectares ont brûlé depuis la mi-septembre, ont indiqué lundi les services de secours.



Selon un bilan provisoire communiqué lundi par la direction de la sécurité civile, 1.900 hectares sont déjà partis en fumée et plusieurs habitations ont été mises en défense. Trois hélicoptères bombardiers d'eau, 54 sapeurs-pompiers, un hélicoptère de reconnaissance et des moyens terrestres sont mobilisés.

Un barbecue allumé par des pique-niqueurs en état d'ébriété serait à l'origine de ce feu, attisé par les vents, qui s'est rapidement propagé sur une végétation déshydratée à flanc de montagne.

Alors que le vent est "fort sur la zone", les secours devaient faire face lundi "à une importante reprise" des flammes sur le flanc droit de l'incendie, qui "semble imputable à des mises à feu volontaires".

Le feu menace la réserve intégrale de la montagne des Sources, "château d'eau" du Grand Nouméa, riche d'une biodiversité végétale et animale exceptionnelle.

"Plus d'un Calédonien sur trois dépend de l'eau de cette surface menacée par l'incendie", a déclaré aux Nouvelles-Calédoniennes, Hubert Géraux, responsable du WWF (Fonds mondial pour la nature) à Nouméa.

Fin 2005, cette zone avait déjà été la proie des flammes et avait depuis fait l'objet de campagnes de reboisement, désormais réduites en cendres.

La réserve naturelle de la forêt de la Thy est également exposée au risque des flammes. Elle est située sur les hauteurs de la tribu kanak de Saint-Louis (1.400 hab.), qui n'est pas "directement menacée pour le moment", a indiqué un porte-parole de la sécurité civile. .

"2019 s’affiche désormais comme l’année la plus destructrice depuis 2001 pour la Nouvelle-Calédonie", a déploré dans un communiqué l'Observatoire pour l'environnement (Oeil).

Depuis le début de la saison administrative des feux de forêt, le 15 septembre, 30 000 hectares ont été dévastés par les flammes, a également indiqué l'Oeil, précisant que les communes de Kouaoua, Ouégoa et Houaïlou dans le nord de l'archipel étaient jusqu'alors les plus touchées.