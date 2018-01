Immersion totale dans L'Océan marquisien

Papeete, le 16 janvier 2018 - Après Les lagons de Polynésie française, la maison d'édition Polymages, créée par Jean-Louis Saquet en 1987, vient de publier un nouvel ouvrage sur la mer : L'océan marquisien – Te tai nui a hau. Co-écrit par trois auteurs, ce livre a reçu le soutien de l'Agence française pour la Biodiversité. Ce bel ouvrage consacré aux Marquises, côté mer, a été illustré par l'éditeur lui-même, qui est aussi un dessinateur au coup de crayon plutôt adroit.



"C'est inédit, c'est la première fois qu'un livre est consacré totalement à l'océan marquisien, il n'existait que des livres qui évoquaient de façon lapidaire la partie maritime des Marquises " , souligne l'éditeur Jean-Louis Saquet, qui a également illustré la très grande majorité de l'ouvrage avec ses dessins.

Ce livre, financé intégralement par l'Agence française pour la Biodiversité, anciennement l'Agence des aires marines protégées, a été publié fin 2017 aux Editions Polymages.

Co-écrit par trois auteurs, chercheurs spécialisés, Sophie-Dorothée Duron (administrateur des affaires maritimes - ministère de la Transition écologique et solidaire), Marie-Noelle Ottino-Garanger (historienne et ethnologue – Unité mixte de recherche PALOC) et Pierre Ottino-Garanger (archéologue à l'Institut de Recherche pour le Développement), cet ouvrage est une véritable bible.