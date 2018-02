Immersion en territoire nippon

PAPEETE, le 6 février 2018 - Eri Okuda est une Japonaise tombée amoureuse de la Polynésie. Elle reste toutefois très attachée aux terres qui l’ont vue naître et consacre son quotidien à en faire profiter les Polynésiens. Elle donne des cours de langue et de culture nippone dans un environnement qui rappelle son pays. À l’aube des dix années d’existence de sa société, elle aménage une pièce à la japonaise.



Voilà huit ans qu’Eri Okuda a fondé Soleil Levant Tahiti, une école de langue qui lui permet de donner des cours de langue et de culture. " Lorsque l’on aborde un thème, je glisse toujours des éléments d’informations sur les pratiques au Japon. Par exemple, si on travaille sur le vocabulaire de la maison, j’explique quels sont les usages, comment on entre dans une maison, comment on doit se comporter lorsque l’on va chez quelqu’un ", explique celle qui est aussi formatrice reconnue par le fonds paritaire. Si c’est le thème de la nourriture, elle décrit la manière de tenir les baguettes, les produits cuisinés…



Elle présente par ailleurs la géographie du Japon, propose des cours d’origami (le pliage en papier), d’ikebana (art floral ancestral). Elle qui affectionne tant la culture polynésienne n’envisageait pas des cours de langue sans parler des habitudes de vie des siens.



Elle assure qu’en une année de cours avec Soleil Levant Tahiti et de travail à domicile, ses élèves ont un niveau de base qui leur permet de se débrouiller, à l’écrit comme à l’oral. " Chaque heure donnée est personnalisée. Je ne prends pas plus de deux ou trois élèves, je leur propose des exercices en fonction de leur niveau et de leur progression. " Elle aborde plusieurs aspects : grammaire, vocabulaire, conversation, compréhension orale, lecture, écriture…



Pour aller plus loin, elle est en train d’aménager un espace pour ses cours. Un espace qui sera entièrement conçu et décoré à la japonaise. " Il sera prêt cette année ", promet-elle.



La vie polynésienne de cette japonaise a commencé à Tokyo, derrière le petit écran de sa télévision. " Je suis plongeuse, quand j’étais étudiante à l’université, j’allais à Hawaii, aux Fidji, en Australie pour plonger. Je m’intéressais de près à tout ce qui concernait l’océan et, un jour, j’ai vu Atlantis de Luc Besson ." Le film avait été tourné en partie à Rangiroa qui est devenue pour Eri Okuda une destination de vacances.



" J’y suis allée une première fois en 1994. À la fin de mon séjour, je savais que je retournerais en Polynésie. J’en étais convaincu au fond de moi. Je travaillais à Tokyo dans une agence de pub mais je suis née à Kobe, à la campagne, j’avais besoin de nature. "



Six mois plus tard elle reprenait un billet pour Tahiti " pour être sûre, pour confirmer ma première impression ". En 1995, elle posait définitivement ses valises au fenua. " Je ne parlais pas un mot de français ", assure-t-elle.



Elle parlait par contre parfaitement l’anglais et le japonais et a trouvé facilement du travail dans une agence de voyage. " J’ai appris le français toute seule, à la maison, devant internet, je faisais des heures d’exercices en fin de journée. "



Aujourd’hui, elle est toujours à Tahiti et, si elle retourne régulièrement en vacances dans son pays d’origine, elle n’envisage pas d’y vivre à nouveau. " J’aime le Japon et je veux en faire profiter ceux qui sont passionnés ." Elle devrait bientôt proposer, en plus des cours donnés, des séjours linguistiques guidés au pays du soleil levant.