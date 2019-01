Immersion du Kura Ora : des bonbonnes de gaz toxique à la dérive

Le lundi 14 janvier 2019, le JRCC a été alerté de la présence à la surface de l’eau de bonbonnes ayant contenu du bromure de méthylène. Ces bonbonnes vides ont été récupérées par la Direction de la biosécurité puis stockées en sécurité à Motu Uta.



Par mesure de précaution, le ministère en charge de l’Environnement met en place dès aujourd’hui [mardi, NDLR] une surveillance maritime de la zone de récupération des bonbonnes et des alentours.



Il n’y a aucun risque pour la population dès lors qu’il n’y a pas de manipulation de celles-ci. Il n’y a pas non plus de risque d’explosion, notamment en cas de collision avec une embarcation.



Les services de l’État et du Pays sont pleinement mobilisés dans la gestion de cet événement pour assurer la sécurité des populations.



En cas de découverte d’une bonbonne, la conduite à tenir pour les usagers de la mer et du littoral est la suivante :

1- Ne pas toucher, ne pas déplacer la bonbonne

Le changement d’environnement, la fragilisation de la bonbonne et sa manipulation pourraient présenter des dangers éventuels. Il est donc impératif de laisser la bonbonne à l’endroit où elle a été découverte et de rester à distance.



2- Relever l’emplacement de la bonbonne

Afin de faciliter la prise en charge de la bonbonne, il est nécessaire de relever les coordonnées GPS des lieux de découverte ou, en l’absence de GPS, de définir le plus précisément possible l’emplacement de la bonbonne.



3- Prévenir le JRCC

Après s’être assuré d’avoir noté la position de la bonbonne, il est impératif d’avertir rapidement le JRCC par radio ou par téléphone en composant le 16.