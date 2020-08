Immersion culturelle sur l'île sœur

Ils sont censés être des accueillants plus tard. Qui dit accueillir dit connaitre son chez soi, son pays. Ils ont entendu des légendes ici et ont fait un peu de tressage. Ce sont des activités qui vont leur permettre de vendre leur pays aux touristes et à n’importe qui » explique Catherine Sad, professeure principale des élèves. Après le site Pererau, les étudiants ont continué leur sortie culturelle en allant découvrir l’histoire du temple octogonal protestant de Papetoai, construit par des missionnaires au début du 19ème siècle. Le tour de l’île s’est enfin terminé au Tiki Village par la visite des différents fare du centre culturel dans lesquels sont exposés plusieurs objets ou affiches d’informations relatives à différents éléments de la culture polynésienne tels que le va’a ou le tatouage. Les élèves qui s’apprêtent à travailler dans l’accueil ou, pour certains, à poursuivre leurs études dans le tourisme, tirent un bilan très positif de cette sortie sur l’île sœur. « J’aimerais être agent d’escale plus tard dans le milieu de l’aéronautique. Ce qu’on a appris aujourd’hui pourra nous servir si toutefois on devient guide touristique. Sinon, tresser ces divers objets artisanaux nous sera utile » a déclaré Vaiea Opuhi, 18 ans, une des étudiantes du MCAT. « J’aimerais être hôtesse de l’air à l’avenir. Cette sortie à Moorea nous permet de redécouvrir nos origines et notre culture polynésienne. Si je rencontre un touriste, je pourrai lui raconter quelques légendes de Moorea » confie pour sa part Vahine Tepa, 19 ans, une autre étudiante de la formation. À noter que la formation MCAT du lycée Don Bosco compte actuellement 14 élèves inscrits et que deux places sont encore disponibles.