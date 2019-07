Ils viennent de décrocher leur BTS

PAPEETE, le 3 juillet 2019. Voici ci-dessous la liste des candidats admis à treize spécialités du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), session 2019 en Polynésie française. Seuls les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leurs résultats dans la presse apparaissent dans la liste.



ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME AKA KAHAIA MELAEL TIARERE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU M AKA TOANUI TEPOEA DYLAN

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME ANIAMIOI TEOHOHAAMAUOTEANI MYLENE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME APA EMERAUDE TEHINA KEISHI

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME BRILLANT MARUAO HINARERE OPHELIE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME BRODIEN LOLA TEKAU

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME BUTSCHER VAIMITI HITIMAHA FATIMA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME CAPEL TAIAMANI YOHANNA CHLOE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU M CHONG MICKAEL MOANARII KEALII

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME DIVOUX HINATEA MAHINE MARIE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME FAATAU ALISON MOIRA RAUVENA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME FANAURA HAUTIARE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME FII HINARII KARINE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME GIRARD KEHAULANI KIMBERLY

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME HAOREA INGRID TETUAERIA PUROTU

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME HARRYS HEIANA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME HAUATA DEBORAH TERAMATAARII

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME HITIMAUE HEIPOE LEANDRELIA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME HOKAUPOKO VAEKEHU KATE VAHINEMOEA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME IOANE CLARITA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME IPUNESSO MARGUERITE PINAKO

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME JENNINGS-TCHING VIRAHU BROOKE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME KAIMUKO HINAIA EIMEO EMILIE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME KRAINER HEREITI MANON

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME LANTEIRES RANIHEI LIORAH

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME LEGE NAOMIE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME LENOIR IRENE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU M MANAI JASON HEMANA TEMATUTEANGI

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MANEA HINARAVA HELENE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MANEA VAIHERENUI NATARINA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MANOI HAUMANA MARION

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MANUEL TEUVEARII

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MAO MELODIE POEHEI

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MARE AIVANAATUA ALIZEE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MARUAKE ELODIE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MATITAI KAHAIA ESPERANZA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME MOROHI LAURE JESSE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME NEUFFER MAHANI MEHITI ANNA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU M PENI TEHAURAINUI KEALII KALVIN

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME PITA JUANITA TEUMERE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME PUTAOHE HINANUI TERAIMATEATA ELMA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME RAOULX VAIHERE MIHIANA PAMELA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU M TAERO VARUAHI RAUFEA TEAEA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TAHUHUTERANI DRUSILLA VATETI

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TARUOURA HARMONIE HINERAVA RANIHEI

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TAUOTAHA TAUHANI BRIGITTE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEAKAROTU ALIZE REVA HINARII

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEAKIPAHEE VAVIA URAARII MIRA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEAMO NEHEA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEHEI GERALDINE HEIANA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEINAURI MATHILDE RAITA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEMAEHU ESTELLE PUATINI

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEMAURI VAIREA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU M TEOROI VAITU

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TETUANUI ROITATEVAHINE GLENDA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TETUANUI TEHEIMANA BELLONA

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TEURURAI MIHIAU KAILANIE

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TIATIA HINATEA MELISSA MELODY

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TOM SING VIEN DOROTHY RAMAHERE MOROURAR

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME TUAHU LINAKA TEURA HINARII

ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU MME WOLHER MANARII



ASSISTANT DE MANAGER MME ALVES MAHARA JOYCE HI'ILANI

ASSISTANT DE MANAGER MME CARON HEIRANI RACHEL

ASSISTANT DE MANAGER MME CHAPMAN TEPIU ISABELLE CINDY

ASSISTANT DE MANAGER MME CORNELOUP HEIMATA HEIATA ETHELLE

ASSISTANT DE MANAGER MME DOMINGO BIVERLY HEILANI

ASSISTANT DE MANAGER MME ETAIA IETONIA EUDEXIE

ASSISTANT DE MANAGER M MAIFANO PIERRE PETERO

ASSISTANT DE MANAGER MME MAKE MAIMA PRISCA

ASSISTANT DE MANAGER MME MANEA IDJINA HITIREA

ASSISTANT DE MANAGER MME MIHINOA VATINA CAROLINE VEROLINE

ASSISTANT DE MANAGER MME POTATEUATAHI HINERAVA CYNTHIA

ASSISTANT DE MANAGER MME RAMARIAVELO RACHELLE EULALIE PAULINE

ASSISTANT DE MANAGER MME RICHMOND MANOIA JESSIE VAITIHAKA

ASSISTANT DE MANAGER MME SPITZ KELLY LOMA VAITE

ASSISTANT DE MANAGER MME TAMATA MARANIA MARIE-JEANNE

ASSISTANT DE MANAGER M TAPARE MITCH MARYL MATAIVA

ASSISTANT DE MANAGER MME TEIKIOTIU KARIGA ELISABETH

ASSISTANT DE MANAGER MME TEIKITEETINI JUSTINE KAHAUTAPU

ASSISTANT DE MANAGER MME TETIARAHI HINATEA FELICITE



BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE M AH SING KULANI ARIIHAU

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME AVAEPII MANAURA BROOKY LOKELANI

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME BOPP DU PONT IARAU

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE M DOUAY STEVEN GILBERT TAUHERE

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME FULLER REHIANUI MIJANOU KEENA

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME HAPIPI LEILA REIA

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME KAIHA VAEKEHU TUPEI SHIRLEY

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE M MAONI TAKITUMU FLORENT WILSON

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE M NOREL MANA ANDRE EDOUARD

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME RAIAU LEILANIE HERENUI

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE M RINGOT MICKAEL TEVA

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME TAKOKORE HEIKURA HEIMITI OCEANE

BANQUE,CONSEILLER DE CLIENTELE MME TUHEIAVA RAITEA MALUA



COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M HENRY LOIC IOANE

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M HUHINA RODRIGUE YONA PEAHI

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME LAN SAN HIVANUI JAMIE GABRIELLE

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME LONG TANG ANAVAI LOGAN

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M PAIN MANUARII ETHAN HENRI

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M POLLOCK HOTUA PATRICE SYD

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M SABONNADIERE TEARII DYLAN

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M SAGOT STEVEN

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME TAU RANITEA KAHEALANI CORALY

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M TEPAVA TEAVIU JEAN-HUBERT

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME TOM SING VIEN VAIHERE ELODIE

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M TSOU FOUC RODNEY MOANA

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO M TUHIRI STEVEEN HEIVA NATAMAEL

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME VAIRAA VAITEA KATE LI-TSIN

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME VAROA MARUTETIARE HARRY

COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO MME VIRASSAMY HEREITI HEAVEN VALENTINE



COMPTABILITE ET GESTION MME AIRIMA VAIHEI STELLA

COMPTABILITE ET GESTION MME APA VAITERUPE VAIREA GWENAEL

COMPTABILITE ET GESTION M ARAI FRANCOIS FARANETI ROCHMAN

COMPTABILITE ET GESTION MME AVIU TEUPOOTERA CYNDIA BIOLA

COMPTABILITE ET GESTION M BLANCHARD RAHITI KEITA JACQUES

COMPTABILITE ET GESTION M CHUNG RYAN

COMPTABILITE ET GESTION M DAUPHIN MICHAEL TUTEHAU PASCAL

COMPTABILITE ET GESTION MME FLORES CINDY HERENUI

COMPTABILITE ET GESTION MME GUILBERT LAURA HINERAVA

COMPTABILITE ET GESTION M HERRMANN RAURENI YOAN

COMPTABILITE ET GESTION M HUIOTU IOANE MICHEL

COMPTABILITE ET GESTION MME JORDAN AMELIA

COMPTABILITE ET GESTION MME LAUX CHARLENE HINANUI

COMPTABILITE ET GESTION M LEFEVRE PIERRE TEVA FERDINAND

COMPTABILITE ET GESTION MME LENOIR VAIHANA OCEANE

COMPTABILITE ET GESTION M LIOU ATANA ELIE

COMPTABILITE ET GESTION MME MAHAI OCEANE TERAVA AROA

COMPTABILITE ET GESTION MME MAIRAU HEIMANU CLEMENTINE

COMPTABILITE ET GESTION M MAPU INATIO TERII TOOFA

COMPTABILITE ET GESTION MME MARAEURA ATHALIE TEIHEI ARIITEA

COMPTABILITE ET GESTION MME MAURI LAETITIA TEMARAMA TEHINA

COMPTABILITE ET GESTION MME NG KWAI SUSI HINARII JULIE VANESSA

COMPTABILITE ET GESTION MME NG KWAI SUSI VAILANI MIHINUI

COMPTABILITE ET GESTION M PAARI ROAN MONOVAI TEMATAUIRA

COMPTABILITE ET GESTION M PAMBRUN CLOVIS EUGENE TINITUA

COMPTABILITE ET GESTION M PAOFAI CHARLES MANUA

COMPTABILITE ET GESTION MME RICHMOND MILLY VAITIRANIE

COMPTABILITE ET GESTION M SNOW HAROATEA MICKAEL

COMPTABILITE ET GESTION M STEPHENSON TEHEIURA MARCEL

COMPTABILITE ET GESTION MME TAHI VAINOA TEHANIA MEIHITI

COMPTABILITE ET GESTION MME TAHIAIPUOHO VAEAHUAKI

COMPTABILITE ET GESTION MME TAMA CHRISTELLE MOETU TAEREA

COMPTABILITE ET GESTION MME TAMARII MOEIANA SERENA

COMPTABILITE ET GESTION MME TAPAO TEEEVA FATINO

COMPTABILITE ET GESTION MME TARANO ESTHEL RANITEA

COMPTABILITE ET GESTION MME TARATI HONONUI

COMPTABILITE ET GESTION MME TAUMIHAU MAILIE MARIE-FRANCE

COMPTABILITE ET GESTION MME TAURAA HINARII HEIPUA

COMPTABILITE ET GESTION MME TE PING VAIHANI TIMERI RAIMERE

COMPTABILITE ET GESTION M TEHAAMARU TAUIRAI LEWIS TINO

COMPTABILITE ET GESTION MME TEHARURU HEILANIE TINA MYRIAMA

COMPTABILITE ET GESTION M TEHUITUA TEVAINUI TINIHAU RICHARD

COMPTABILITE ET GESTION MME TEIHOTAATA FA'IRANI NARAINA

COMPTABILITE ET GESTION MME TEINAORE JESSICA

COMPTABILITE ET GESTION M TEISSIER-ESTALL HEIMANA TEHEIARII

COMPTABILITE ET GESTION MME TEMANIHI RANITEA

COMPTABILITE ET GESTION M TERIIHOANIA JOAN HEIMANU

COMPTABILITE ET GESTION M TERIIPAIA RAIARII JOSUE TOROMONA

COMPTABILITE ET GESTION M TETARONIA HEIVA KALANI

COMPTABILITE ET GESTION MME TEURURAI MONIHIA RAUREA

COMPTABILITE ET GESTION MME TIAPARI-MOUX JADE RUMAHERE RAIHEI

COMPTABILITE ET GESTION MME TIMAU HEIRANI PAULINE HEIMAU

COMPTABILITE ET GESTION MME TIMOTEO CATHERINE ROTARIO

COMPTABILITE ET GESTION MME TUMAHAI VAIMOEA VICTORIA SEPHORA

COMPTABILITE ET GESTION MME TUPAI HANILANEY TAINAHERE

COMPTABILITE ET GESTION MME TUPUTEKAI RAKURA MEI NIAO

COMPTABILITE ET GESTION M VAIRAAROA TEHAUARII NICOLAS



HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A M AYO BRUCE AREITI AH FOU LIN

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A MME BRANGER DANA MORGANE

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A MME CHUNG NOAMI VAIHERE JADE

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A MME LE METAYER JEANNE

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A MME MARE MOERANI DONNA PERLE

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A M TIMO HEREMOANA TAMATOA



HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B MME GUYENNET JOYCE AMANDINE MEREHAU

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M HOROI RUDY HEREMOANA

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M LEQUERRE VAITEANUI GUILLAUME

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M MOHAMMED KEVIN DANIEL

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B MME O'CONNOR LEILANI TEROURU

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B MME ORBECK TEHUIHUI VERONIQUE

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M PAPAURA TEHUIARII

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M SHAN JOHNNY MOEAVA HAOA

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M SOI LOUK JEAN-FRANCOIS RAIMANATINI

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M TAKI AUGUSTIN TEIHOARII

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B MME TEIHOTUA TAMATAUA ERA SHANNEN

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M TIAPATAI VAI HOA

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B MME TOKORAGI NAKURA TAINA MAHEALANIE

HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B M VALLEJO ARTHUR PIERRE CAMILLE



MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M AIHO TAUTAI PIERROT KAIMANA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME ALVES TERIRIA VERONIQUE LAINE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M AUBELLE MANAARII BERNARD KALANI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M BODO JEFFREY STEVEN HAURAI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M BURNS MANAARII ERIA MIKE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME CHAMPS KETTY VAIRUNA SIOU-MII

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M CHASSAING LEO

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME CHOUNG FAT STACY KAULANIE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M CUNEO KEANU OLIVIER MATATUA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M FAEHAU TETOARII RONAN GIVEN

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M IHOPU NICOLAS MANUTAHI POEA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M KAMIA JEAN-PIERRE KULANI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME KOHUEINUI BENEDICTE MAHEATA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME KUI SANG EUNICE MAREANI HEERAI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME LAVAGNE MAREVA GARANCE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME LOVISA VAIORA JEANNE ALBA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME LUCAS NOLWENN LIDWINE COEMGUEN

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M MANAFENUAROA DEAN TEMARAMAHAUROA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME MATEHAU AHUURA DESIREE VAHINERII

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME MORETTA MAHEALANI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME MOROHI JACQUELINE AMELIE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M NEHEMIA MATAHI AARON BRANDON

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME NUI TIMERI KITANA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME PAINT-KOUI TERAMAURA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M POUTORU BOAZ KIPEURA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TAAROA VEHELANITEA KELLY

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TANETOA MIHIANA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TEAMOTUAITAU MILIAURA HANNAH

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TEFAAITE KAHANA MEROVAI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TEMARII VAHINETUA TIARE-NUI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TETUANUI MAKALANI SHARON TITANIA

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M TEVAEARAI TUHIVA HEIARII STEEVE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M TIRAO TUHITI ADRIEN

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TITO CELESTINE TEPUAHEEANI

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M TSAU TSEN TANETEFARAU

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M TUHIRI TEHOTU TEPUNI PIERRE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME TUOHE TEURIHEI ERANIE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES M VALENTIN SAMUEL IOTEVE

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES MME VALENZA KEANUI SYLVIE HINAREI



NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M ATGER ROONUI TUTEA TEIHOTU

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME BOURC NATHALIE HEREHIA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M ESTALL GEORGEAY TAMATOA JIN

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME FOURNIER CONSTANCE RACHELLE POEVAI

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME KAINUKU RAGIHERE ATEA LIYAKE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M LEPRADO RAINUI HEIVA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M MAJEWSKI ROBIN YVES WERNER

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME METUA CINDEL HELANI

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M NEUFFER RAMANUI DYLAN TEMARAMA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME OLDHAM LESLEY

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME RICHEMOND TENARAUMEA TIARE DEBORAH

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME ROBSON FARAE WITHNEY

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME TAAROA TEPIVAI SHARON

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M TEMAKE MAUI MICHEL

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME TERAAITEPO TIMERI HERENUI

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME TETUANUI MAHEARANI LORNA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT M TEVAEARAI ANOARII RICHARD TEVAEA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME TIATOA ROMANA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME TIIHIVA MOEVAI ROSE NOELINE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME VERGNHES NATHALIE TEHERE JEANNETTE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME VINCENT INDRA VAIHEANUU EVAHERE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME VIRASSAMY RANITEA

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT MME WONG SANG VAHEANA



SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A MME BELLAIS KAHEALANI HEITIARE

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M DUVAL HERETUA FRANCK

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M HAPIPI TOHETIA KEANH

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M LABASTE-NAUTA TOANUI SHANE

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M LAI-FAT WARREN HAROATEA

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M LEDUC HIRO ERWAN HEE LOK

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M LI-TSEAU JEFFREY JOHN MICKAEL

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M MAZELLIER MANEA PHILIPPE

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M MOEVAI RAUTINI GIOVANNI VALERE

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M TAATA JUDICAEL TEPOEA HEEA

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M TAUTU ZEFANIA TEIVA

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A MME TEAPEHU TA'U POE

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A M TETAHIO RUIHAU EMMANUEL



SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M AGNIE NARII SERGE TAERO KEU

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M CHAN-TAGI BOMECK SINAI FARATEA

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M CHAVEZ BENJAMIN TEIHOTU

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B MME CHUNG KAU RANIHEI STACEY

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M MALET MICHEL TEIKIOTIU TEVA

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M PETERANO TEREHAUNUI ANTHONY

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M PITO JEAN-PASCAL TETUTAMAITI

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B MME RIFFLART LEILA VANINA CZESLAWA

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M TAPAO HITIURA CHARLES

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M TAUOTAHA TAVIHAUROA PIERRE

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B M TETOE VAIHAU LOMOND

SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B MME WONG HEN JAZE HIRIATA



TOURISME MME AGNIE RAIHEI NOELLINE

TOURISME MME AMARO KEANI NATALIA

TOURISME MME BALCH NOLWEN TIAHAU

TOURISME MME BONNARD MANUELA ELIANE FRANCIANE

TOURISME MME CHEUNG INA

TOURISME M DUVAL RA'I RYAN

TOURISME MME EBB ALEXANDRA HINARII

TOURISME M FAAHU TERAURII CLINTON TAHITI

TOURISME MME FAURE VAIMITI PATRICIA

TOURISME M FIU TEIKI-PATOUA TUIVAO

TOURISME MME FLOSSE KATARINA HALAEVALU

TOURISME MME GUILLOUX VEHIA MONIA MAREVA

TOURISME MME KONN HEIATA PERRY ALEXANDRA

TOURISME MME LAU HAUPUA ANATILA HIRINAKI

TOURISME M PETERANO YOHAN PIERRE-MARIE RONGO

TOURISME MME PURAKAUEKE ERETIA ALISE

TOURISME MME RIBEIRO LOU-ANNE MARIE

TOURISME MME TEEHU TERANUIHEITI DORIS

TOURISME MME TEHEIURA LOIDI HINERAVA

TOURISME MME TEIXEIRA LOUANA

TOURISME M TETUANUI HOARAI KEAWAMALU KEVIN

TOURISME MME TORI MAUARII SELENA

TOURISME MME VERRIER AMELIE CAMILLE ANNABELLE



TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M AUKARA MIKAERE HEREANUU

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME GENDRON TEIHANI MATHILDA

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME HATITIO MIHILANY VAINUI

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M KOHUMOETINI ROMUALDO TEKOTAKA-HAVAIKI

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M MALAKAI MARVIN AINANU

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M MATAITAI DAVID TORIKI

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME MATOHI LINEREY RANITEA MARINA

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME MOUA MATAMARU MAROHINA

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M PONTONNIER DYLAN TAMATOA

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M SWAPP MOEHAU IRON VETEA

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M TEMEHAMEHA RYAN TAUIRA WILLIAM

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME TEPOU CAROLINE TIARERE NUIMERE

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M TETUAMANUHIRI HOMAI ABRAHAM

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME TETUANUI TEANINI CHRISTINE HINANUI

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M TETURU HONOURA MARIOTUA MICKAEL

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES M UTIA RODRIGUE HURIA

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME WOHLER SOPHIE

TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES MME YEE ON HENRIETTE TAHIARII MEI-LI