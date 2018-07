Ils sont 1483 à avoir leur Bac

Les larmes de joie, mais aussi de déception et de tristesse coulaient sur les joues de certains. "Ce n'est rien, elle est déçue de ne pas avoir obtenu la mention qu'elle visait" , lance un père à un professeur inquiet. Plus loin une fille le visage fermé lâche un "je suis au fond du trou, trop dégoutée ". Mathias la regarde s'éloigner, "il y en a qui sont plus déçus que d'autres. Ce n'est pas évident ." Pour sa part, il a obtenu son bac S avec les honneurs, " Je suis super content parce que j'ai eu la mention très bien. Je ne m'y attendais pas, même si je l'espérais très fort. J'ai directement envoyé un texto à ma maman, parce que comme elle travaille, elle n'a pas pu m'accompagner. Je suis trop, trop content! A bin tiens c'est ma mère qui m'appelle" , il s'éloigne et répond "maman! J'ai la mention très bien! " Vaihau et Yanis étaient dans la même classe que Yanis, ils sont fiers d'avoir eu leur bac, " je n'ai pas eu de mention, mais ce n'est très grave. Le plus important c'est que j'ai mon bac. La semaine d'examen a été un peu compliquée pour moi. J'ai eu quelques problèmes personnels, mais j'ai réussi à surmonter tout ça et je suis fier de moi et mes parents aussi ", raconte Vaihau qui a l'intention de faire des études scientifiques à l'université de Polynésie. Yanis est lui aussi content d'avoir obtenu son bac, "c'était ça le plus important. Maintenant je vais aller faire mes études à la fac à Toulouse. C'est fini le lycée. C'est une page qui se tourne!".