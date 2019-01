Ils ont travaillé le soir du Réveillon pour votre santé ou votre sécurité

PAPEETE, le 2 janvier 2018. René Bidal, le haut-commissaire, accompagné de Christophe Deschamps, directeur du cabinet, a rendu visite aux services travaillant la nuit de la Saint-Sylvestre, lundi soir. Le haut-commissaire a souhaité manifester son soutien et sa gratitude à celles et ceux qui sont mobilisés toute la nuit dans les unités d’assistance et de secours pendant les festivités.







Il a ainsi visité le centre d’incendie et de secours de Pirae, en présence d'Abel Temarii, 2e adjoint au maire de la commune de Pirae et du Lieutenant-Colonel Stéphane Clerc, directeur adjoint de la protection civile du haut-commissariat.



Le haut-commissaire s'est ensuite rendu au service des urgences du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) et du centre de traitement des appels (CTA). Le Haut-commissaire a été accueilli par René Caillet, directeur du centre hospitalier, de Philip Schyle, maire de Arue et du Lieutenant-Colonel Stéphane Clerc, Directeur adjoint de la protection

civile du haut-commissariat.



Au Centre de coordination de sauvetage aéro-maritime (JRCC-Papeete), le représentant de l’Etat a été accueilli par Nicolas Oliveiro, adjoint au directeur du JRCC. En 2018, le JRCC a conduit 451 opérations de sauvetage, soit 11 opérations de plus qu’en 2017. Dans la majeure partie des cas, les balises de détresse ont permis de localiser les naufragés et de leur porter secours rapidement.