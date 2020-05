Ils cambriolent...la gendarmerie

Tahiti, le 29 mai 2020 - Deux individus déjà connus de la justice devaient être jugés jeudi en comparution immédiate pour des faits de vol. Le 22 mai dernier, ils s’étaient introduits dans la caserne de gendarmerie de Faa’a où ils avaient subtilisé trois scooters. Les deux hommes, qui ont demandé un renvoi pour préparer leur défense, seront jugés le 30 juin.



Le 24 mai, alors que des gendarmes effectuent une patrouille sur les terrains de la caserne de Faa’a, ils remarquent un trou dans le grillage qui entoure le terrain militaire. À l’aide de la vidéosurveillance, les forces de l’ordre constatent que, durant la nuit du 22 au 23 mai, deux individus ont réussi à s’introduire au sein de la caserne où ils ont volé trois scooters après avoir découpé le grillage à l’aide d’une pince.



Interpellés dès le lendemain, les deux mis en cause évoquent un pari passé sur fond d’alcoolisation. Un seul des trois scooters est retrouvé, les deux autres ont été vendus.



Présentés en comparution immédiate jeudi pour répondre de « vol par effraction » et d’« introduction frauduleuse sur un terrain affecté à l’autorité militaire », les deux individus ont demandé un renvoi pour préparer leur défense. Les prévenus, dont l’un a déjà été condamné pour viol sur mineure et agression sexuelle sur mineure, ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur prochaine comparution qui aura lieu le 30 juin.