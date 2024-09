Îles Salomon: un disparu en mer survit grâce à un bidon d'essence

Sydney, Australie | AFP | vendredi 06/09/2024 - Un habitant des îles Salomon a survécu à une "journée et une nuit entières" à la dérive dans le Pacifique Sud en s'agrippant à un bidon d'essence vide, ont rapporté vendredi les autorités.



La police royale des Îles Salomon a déclaré que le jeune en question, âgé de 25 ans, se faisait conduire en bateau par un autre homme âgé de 54 ans à Honiara, la capitale de l'archipel, lorsqu'ils ont été confrontés en milieu de semaine à une mer agitée et que leur embarcation a coulé.



Le jeune de 25 ans a, selon les autorités, vidé un bidon d'essence qu'il a utilisé comme flotteur, ce qui lui a permis de survivre pendant une journée et une nuit entières en mer.



Il a fini par échouer sur une île située à plus de 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale.



"Des habitants du village de Kuila l'ont aperçu et l'ont secouru", a déclaré la police, indiquant que le quinquagénaire était toujours porté disparu.



"J'appelle les capitaines de bateaux et les voyageurs à rechercher la personne disparue", a ajouté l'inspecteur George Mouli, commandant de police de la province centrale.