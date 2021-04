Iles Actéon : Les détails du recours du Pays contre le Camica

Tahiti infos s'est procuré le recours du Pays qui demande donc l'annulation pure et simple de cet acte. Un recours qui commence par faire l'historique très éclairant de la propriété de ces atolls. A l'origine, en effet, c'est la Haute cour tahitienne qui a reconnu la propriété de la Polynésie française sur ces îles Actéon en 1932. Vingt ans plus tard, le 18 janvier 1953, Martial Takaroa, chef de l'île de Reao, avait alerté l'Assemblée territoriale sur le manque de ressources dans la zone. Deux avis “d'octroi de concession provisoire gratuite des terres cultivables” au profit des personnes originaires de ces atolls “ou de leurs descendants” avaient été publiés dans cce contexte en 1951 et 1952. Tous deux suivis d'un troisième avis invitant "les personnes descendantes des anciennes familles de l'île de Tematangi, actuellement domiciliées dans les circonscriptions autres que les Tuamotu-Gambier et désireuses de participer à la coopérative agricole de Tematangi à se présenter au père Victor Vallons à la Mission catholique à Papeete.”



Deux sociétés civiles immobilières (SCI) ont alors été créées. D'une part, la SCI Tematangi pour l'exploitation et la mise en valeur de l'atoll pour une période de dix ans constituée des cinq associés : Guillaume “père Victor” Vallons, Paul Vairoa, Michel Brander, Henri Tekonea et David Teuira. D'autre part, la SCI de Fangataufa et Maturei-Vavao pour 15 ans constituée de : Guillaume Vallons, Etienne Moeraro, Calixte Ipu, Ferrier a Tepito et Michel Teanotahito. La Polynésie indique ensuite les conditions dans lesquelles, “dans le contexte de développement économique et d'épanouissement social”, elle a “accompli le geste fort de céder gratuitement les sept atolls litigieux”. Par une série d'arrêtés pris par le territoire entre 1962 et 1979, celui-ci a consenti à prolonger les concessions d'exploitation de façon définitive, voire céder à titre gratuit ces atolls des îles Actéon aux deux SCI.