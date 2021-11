Il y a 50 ans débarquait le peintre Erhard Lux

Tahiti, le 29 novembre 2021 - Pour fêter ses 50 ans en Polynésie, le fidèle peintre de la galerie Winkler, Erhard Lux expose. Sa collection inédite de toiles a été réalisée à Moorea ces dernières semaines.



Il est arrivé à Tahiti à bord d’une goélette en 1971. Il y a 50 ans. Pour fêter l’événement, le peintre Erhard Lux expose à la galerie Winkler. Il vit habituellement aux États-Unis dans " la ville de Clint Eastwood " (Carmel, au sud de San Francisco, ndlr). Il a posé son chevalet à Moorea, hebergé " chez des amis " pour l’occasion.



Erhard Lux a fuit son pays d’origine, l’Allemagne, pour ne pas avoir à effectuer son service militaire. Il avait 17 ou 18 ans. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, empruntant divers modes de transport dont une roulotte tirée par des chevaux pour découvrir le sud de la France. Depuis plus de 20 ans, il navigue entre l’Amérique et la Polynésie qui est un peu "comme une femme dont tu es amoureux mais avec laquelle tu ne peux pas vivre", décrit-il. Il est "partiellement" amoureux du fenua qu’il voit changer. " Quand j’arrive ici maintenant, ce n’est plus le même pays qu’avant, le Tahiti d’antan. " Mais il continue à le côtoyer et l’aimer car " je connais ses meilleurs côtés, son âme ". Et puis, " je suis quelqu’un de positif ".



Peintre de la lumière



Il est autodidacte en peinture. Il n’a appris "que" la gravure " un peu comme Boulaire " et la lithographie. " Mais la vraie, avec une pierre ." Il peint sur le motif, c’est-à-dire, à la manière des impressionnistes. Il installe son chevalet en extérieur et saisit la lumière extérieure sur place. " Pour cette raison, il peut se placer trois fois devant le même paysage et peindre trois tableaux différents ", commente Vaiana Drollet de la galerie Winkler. " Il capte cette lumière dorée propre à nos îles ."



Il travaille par touches rapides, ses toiles illustrant les couleurs changeantes du jour. " Quelques fois douce et dorée comme au lever du soleil ses teintes deviennent éclatantes aux heures chaudes de la journée pour finir dans des camaïeux de prunes à la tombée du soir. Une palette de couleurs qui signe son travail depuis des années ."



À cette palette unique s’ajoute le détail des scènes qu’il affectionne tant : le nettoyage d’une cocoteraie, la pêche au filet près du rivage. Ses compositions sont toujours habitées par des personnages qui animent la toile de façon très présente ou plutôt discrète selon la volonté de l’artiste de mettre l’accent sur la nature autour.



Dans l’exposition en cours, Erhard Lux raconte Moorea et ses scènes de vie typiques. Seules deux toiles font exception, l’une se passe à Rangiroa, l’autre à Tautira, il y a 30 ans. Dans ce Tahiti d’antan si cher au cœur du peintre.



" C’est la nature qui me dit quoi faire ", explique le peintre. Cette atmosphère qui change d’une heure à l’autre. Il n’a pas de formule prête, observe longuement le travail des autres et ce qui l’entoure. Quand il ne peint pas, il regarde les angles de la lumière, ses changements et à force de répéter ces observations, il les mémorise pour nourrir ses créations. " Quand tu n’as pas de formule, d’idées toutes faites, tu travailles avec le moment. " Il vit en extérieur de véritables aventures comparé à ce qu’il imagine en intérieur, en atelier où tout est contrôlé, l’ambiance, la température, le temps. D’ailleurs, il est à la recherche d’un véhicule qu’il pourrait aménager pour continuer à peindre la Polynésie quelle que soit la météo du moment.



Prochain rdv en 2024



Erhard Lux a fait une première exposition chez Winkler en 1974. Ses toiles racontaient l’île d’Anaa. " En 20 ans, il n’a fait qu’une exposition d’aquarelle et une autre de dessin, c’est la première de cette période avec des peintures à l’huile et déjà il annonce un rendez-vous en 2024 pour fêter ses 50 années de peinture en Polynésie ", rapporte Vaiana Drollet. Elle est ravie. Les amateurs aussi.



Pratique



Jusqu’au 7 décembre à la galerie Winkler.

Entrée libre.

Horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures. Le samedi de 8h30 à midi.



Contacts



FB : Galerie Winkler

Tél. : 40 42 81 77



