Il tabasse sa femme à Noël parce qu'il ne trouve pas son alcool

Nouméa | LNC | lundi 27/12/2021



Elle rêvait sûrement d'un matin de Noël différent. Le 25 décembre, à l'heure où l'on découvre les cadeaux au pied de son sapin, une femme a été victime de graves violences conjugales. Vers 6 heures, les policiers nationaux interviennent dans une habitation de Tindu, à Nouméa, pour secourir la victime et interpeller son compagnon. Les agents recueillent le récit de la jeune femme qui leur explique avoir été frappée à de nombreuses reprises avec une sculpture en gaïac par celui avec qui elle partage sa vie. La raison ? Son compagnon, relate la victime, cherchait désespérément une bouteille d'alcool qu'il ne trouvait pas dans leur cabane. De colère, il s'est défoulé sur elle en la frappant notamment au niveau de la tête.

Les policiers sont d'autant plus inquiets que le père de famille a pris la fuite avec leur enfant âgé de 6 mois. Un important dispositif est déployé pour le retrouver. Une heure plus tard, c'est le soulagement du côté du commissariat central : le bébé a été remis à sa mère. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de l'agresseur présumé aux premières lueurs du jour, le lendemain, ainsi qu'à la perquisition de son domicile.

Entendu en garde à vue, le suspect confirmait le récit de sa compagne, expliquant avoir déjà levé la main sur elle il y a quelques années. Il reconnaissait également avoir tabassé sa femme devant leur bébé à cinq ou six reprises et s'être enfui avec lui “pour le calmer”. À l'issue des auditions, l'homme a été présenté au parquet qui a opté pour une procédure rapide, celle de la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nouméa.

En attendant son procès, mardi matin, l'homme a été placé sous contrôle judiciaire. Sa compagne, qui a porté plainte, a été sévèrement blessée. Un médecin lui a prescrit trente jours d'ITT (incapacité totale de travail) en constatant des fractures aux phalanges et de l'avant-bras gauche ainsi que de multiples contusions.