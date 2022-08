Il plonge son beau-cousin dans le coma, le juge d'instruction saisi

Tahiti, le 11 août 2022 – Un homme comparaissait devant le tribunal correctionnel, jeudi, pour des violences en état d'ivresse sur son beau-cousin. Cela fait un mois que ce dernier est dans le coma et son pronostic vital est toujours réservé. L'affaire a été renvoyée devant le juge d'instruction.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi, en comparution immédiate à délai différé, un homme de 39 ans, accusé de violences en état d'ivresse. Les faits se sont produits le 14 juillet à Faa'a. L'homme, qui compte 14 condamnations à son casier judiciaire, a déjà été jugé pour des faits similaires et était sorti de prison peu de temps avant. Il a été placé en détention provisoire deux jours après les faits.



Ce soir du 14 juillet, il est minuit lorsqu'une rixe éclate entre lui et le petit ami de sa cousine, dans le quartier de Puurai. Quand les gendarmes arrivent sur les lieux, ils retrouvent la victime au sol, inconsciente, avec le visage tuméfié. L'auteur des coups, vêtu d'un sweat-shirt et nu en bas, tient dans une main le casque de la victime, dans l'autre, le cadenas antivol de son scooter. Manifestement alcoolisé, il niera devant le tribunal avoir bu alors que son alcoolémie, 3 heures après les faits, s'élève à 1 g d'alcool par litre de sang. Des témoins affirment l'avoir vu donner des coups à la victime alors que celle-ci était au sol, inconsciente. La mère du prévenu, interrogée par les gendarmes le lendemain, décrira son fils comme un jeune homme violent, potentiellement schizophrène et dépendant à l'alcool et aux stupéfiants.



La victime, qui a été transportée à l'hôpital, est plongée dans le coma depuis un mois. Selon son avocat, elle ouvre les yeux mais n'a pas de réaction. Elle présente un risque de paralysie du côté droit et son pronostic vital est toujours réservé. Au vu de son état de santé incertain, le tribunal a prononcé un renvoi. L'homme devait être présenté dans l'après-midi devant le juge d'instruction, qui a été saisi de l'affaire. Il est maintenu en détention provisoire.



